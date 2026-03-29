Cusco FC tiene nuevo entrenador tras la salida de Miguel Rondelli. (Foto: Cusco FC)
Cusco FC tiene nuevo entrenador tras la salida de Miguel Rondelli. (Foto: Cusco FC)

El presente de Cusco FC no es el mejor tras haber sido subcampeón de la Liga 1 de Perú la temporada pasada. Luego de registrar 3 victorias, 1 empate y 4 derrotas en las primeras fechas del torneo, el equipo confiaba en que era cuestión de tiempo para encontrar su mejor versión. Sin embargo, en cuestión de días, su entrenador Miguel Rondelli fue anunciado como nuevo técnico de Melgar, a poco del debut en la Copa Libertadores.

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SOBRE EL AUTOR

Periodismo en la Universidad Jaime Bausate y Meza, con experiencia en medios digitales y coberturas en todo tipo de evento deportivo, en especial los ligados al fútbol y vóley. Formación en Community Management.

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