Hace unas horas se había filtrado la información que Miguel Trauco había sido ofrecido a ADT para lo que resta de la temporada Liga 1 2026. Es por esa razón, que Depor llamó al gerente deportivo de dicho equipo, Kevin Limaylla, para que se pronuncie al respecto.

“Sí, de verdad, hemos consultado por él y todo; sin embargo, aún creemos que estamos muy lejos de llegar a un acuerdo por el momento”, afirmó el directivo a Depor en un primer momento.

Luego se le preguntó si una traba para que la negociación llegue a buen puerto era el tema económico, a lo que el gerente deportivo de ADT dijo: “Sí, por lo económico, pero vamos a seguir negociando y esperando la respuesta del jugador. El contrato que le ofrecemos es por un año”.

“El plantel está cerrado, pero si se añade Miguel Trauco no hay problema y se cerraría el equipo”, afirmó el directivo. Recordemos que el lateral izquierdo quedó libre tras llegar a un acuerdo con Alianza Lima, en medio de una denuncia que pesa en su contra por presuntamente haber abusado de una ciudadana argentina en Uruguay.

Asimismo, se le preguntó al directivo de ADT por cómo ve el balance del equipo en estas cuatro fechas disputadas de la Liga 1. “Sí, consideramos que el equipo puede dar aún más, todavía están en un proceso de inicio, que todavía estamos en las primeras fechas, así que el equipo está conociéndose cada vez más”, agregó.

En esa misma línea, Kevin Limaylla, gerente deportivo de ADT, reconoció que como objetivo viable al finalizar la temporada es clasificar a una Copa Sudamericana. “Sí, una Sudamericana y pelear lo más alto posible”.

Con respecto al tema de las decisiones arbitrales, cómo evalúan los cobros de sus partidos. “La verdad que nosotros estamos muy en contra de accionar de la CONAR esta últimas fechas en nuestros partidos. Sin embargo, todavía no hemos accedido a lanzar un comunicado o algo así porque queremos todavía seguir vigilantes con el tema, pero sí, ya estamos viendo cosas raras la verdad que nosotros nunca ha sido un tema de lanzar comunicados, en ningún año lo hemos hecho, pero creo que que ya estamos al borde de también hacerlo”. manifestó el directivo en un primer momento.

“Como lo que pasó ahorita con Comerciales Unidos y Cusco FC, a nosotros la semana pasada contra Garcilaso en Cusco y nos expulsaron a un jugador increíblemente un jugador que se resbala y que cae en en el codo del otro jugador y después en el nuestro minuto 20 primer tiempo, pero en fin, no nos cobran un mano a mano que mi delantero se iba y le meten una falta por atrás Orlando Núñez, no lo expulsan el VAR no lo llama mejor dicho increíble”, agregó.

“Ya son cosas increíbles y quieran o no, van perjudicando y lamentablemente la respuesta la CONAR es que primero tienen que fijarse en su equipo porque no quiere decir que por una roja o por un penal has perdido el partido o te han empatado. Es más, el tema del equipo y no te pueden responder esas cosas, cada uno tiene que hacerse cargo de sus acciones, de sus tareas, de sus labores, pero bueno, entonces estamos muy disconformes”, sentenció el gerente deportivo de ADT a Depor.

