En los últimos días, el fútbol peruano ha estado envuelto en una situación oscura que puso el tela de juicio el accionar de algunos actores involucrados en el desarrollo de los partidos de la Liga 1 Te Apuesto. Los Chankas denunció situaciones ilícitas vinculadas a apuestas deportivas y posible amaño de partidos. El exárbitro FIFA Fernando Chappell también denunció arreglo de partidos. En medio de este panorama, el exárbitro Edison Pérez disparó contra Agustín Lozano, presidente de la FPF, quien aseguró que no tiene injerencia en la CONAR. También se refirió al nivel del arbitraje en el fútbol nacional.

El histórico juez, en primer lugar, apuntó que las denuncias contra los colegiados siempre han existido en la historia del deporte rey, pero que nunca se han podido comprobar. Además, hizo hincapié en el pobre nivel que manejan los árbitros en el Perú. “Lo que sí está claro es el mal manejo de los árbitros”, dijo al programa ‘Negrini Lo Sabe’ de Radio Ovación.

Luego, Pérez disparó contra Agustín Lozano, presidente de la Federación Peruana de Fútbol (FPF) que es investigado por presuntos delitos de organización criminal. “He escuchado barbaridades de parte del presidente Lozano, que dice que no tiene injerencia en la CONAR y que solo nombra a los presidentes. Y sabemos que hay asesores de la CONAR que ganan 6 mil, 7 mil soles, y que no hacen nada. Y él dice: ‘yo no me meto en eso’. Pero la Federación es la que paga”, agregó.

Edison es consciente de que los árbitros se equivocan muchas veces y, en el Perú, el nivel es bajo comparado con otros países sudamericanos. “Ya no me molesto con la situación de los árbitros en el Perú, pues es como meter un cabezazo a una pared. Es una lástima que tengamos que hablar sobre el arbitraje con el mismo tono negativo y la misma desilusión”, comentó el exárbitro.

Finalmente, el exárbitro explicó por qué la CONAR guarda silencio y también señaló que los constantes cambios de presidente solo empeoran las cosas. “Nunca hubo ninguna mordaza para que la CONAR hable, si yo fuera miembro no tendría nada bueno que decirles porque todo lo que hacen está mal. No puede ser que la CONAR tenga a cuatro expresidentes, se imaginan la cantidad de ideas encontradas que puede salir de ahí y son cuatro los que deciden”, concluyó.





¿Quién es la presidenta de la CONAR?

Desde el año 2023, la Comisión Nacional de Árbitros (Conar) es dirigida por Carmen Retuerto, exárbitra con experiencia en el fútbol peruano y miembro del personal de capacitación académica de la Federación Peruana de Fútbol. Cabe mencionar que Víctor Hugo Carrillo asumió como Jefe Instructor de Árbitros y Árbitros VAR.

“Es un desafío muy grande, sobre todo es una gran responsabilidad y estamos preparados para ello. Tenemos un buen grupo de trabajo, jóvenes que vamos a trabajar por el bien del arbitraje. Todos somos parte del fútbol: los clubes, dirigentes, periodistas, entonces tenemos que estar unidos y tener una sola visión que es la mejora del fútbol a nivel nacional”, dijo Retuerto cuando asumió el cargo el año pasado.





Alianza Lima y su reunión con la CONAR

Además del mal momento que vive el primer equipo, un hecho que preocupa a Alianza Lima es el arbitraje. Los encargados del área deportiva blanquiazul aseguran de que se les viene perjudicando en los partidos y que las reglas no se están aplicando equitativamente. Como se sabe, el equipo ‘íntimo’ ha tenido cinco expulsiones en ocho fechas.

Por tal motivo, Bruno Marioni y Héctor Ordóñez, delegado de Alianza Lima, se reunieron con la Comisión Nacional de Árbitros (CONAR) para dar a conocer su molestia y exigir mejores arbitrajes en los partidos del Torneo Apertura. Sobre dicho tema también se pronunciaron Zambrano, Arregui y Rodríguez en conferencia de prensa.





