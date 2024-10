Este miércoles 23 de octubre se juega uno de los partidos más decisivos y emocionantes de la recta final del Torneo Clausura: Sporting Cristal vs. Universitario de Deportes. Los dos equipos están en la lucha por el título nacional y una derrota complicaría seriamente sus chances de campeonar. Como en todo clásico, existe una posibilidad de que se aplique la ‘ley de ex’. A continuación, te contamos quiénes son los exjugadores cremas y rimenses que estarán en el Estadio Nacional y defenderán su actual camiseta a muerte.

Como se sabe, la ‘ley del ex’ es una expresión que se usa en el fútbol cuando un jugador marca un gol al club en el que anteriormente jugó. En el clásico de este miércoles, hay tres jugadores por cada bando que podrían aplicarla. Eso sí, dos de ellos vienen siendo titulares; mientras que los otros estarán en el banco de suplentes y esperarán por una oportunidad.

Exjugadores de Cristal que juegan en la ‘U’

El plantel de Universitario cuenta con tres futbolistas con pasado ‘celeste’: Horacio Calcaterra, Gabriel Costa y Christopher Olivares. De los tres, quien viene siendo titular en el equipo es ‘Calca’, y su buen momento lo llevó a ser convocado a la Selección Peruana en este mes. El mediocampista ha jugado 13 de 14 duelos en el Clausura y todo indica que tendrá minutos ante su exequipo.

Calcaterra jugó diez temporadas en Sporting Cristal y ganó cuatro títulos nacionales, incluso la final de 2020 ante la ‘U’. Por otro lado, Costa, quien viene siendo suplente en Universitario, jugó en el Rímac entre los 2016 y 2018. Uno de los puntos más altos de su carrera fue en 2018, cuando hizo una dupla de ataque espectacular con Emanuel Herrera. Ambos fueron campeones ese año.

Finalmente, Olivares jugó en la institución rimense entre 2017 y 2022. Durante esos años ganó dos títulos nacionales. 2020 fue uno de los mejores años que vivió en Cristal, llegando a jugar 28 partidos en la Liga 1, en los que anotó 8 goles y dio 3 asistencias. Hoy no tiene mucho espacio en el once de la ‘U’: no ha tenido minutos en los últimos cinco encuentros del equipo merengue en el Clausura.

Exjugadores de la ‘U’ que juegan en Cristal

Los exfutbolistas de Universitario que están en la actual plantilla de Sporting Cristal son: Christofer Gonzáles, Irven Ávila, Alejandro Hohberg. ‘Canchita’ llegó este año a la ‘U’, como uno de los grandes fichajes del Centenario; pero no logró adaptarse al equipo de Fabián Bustos y finalmente decidió volver al Rímac, donde jugó entre 2019 y 2022 y ganó un título nacional. Cabe recordar que también fue campeón con el club crema en el año 2013.

Ávila, por su parte, debutó en el fútbol en 2008 con la camiseta de Universitario, pero no tuvo un puesto fijo en el club y terminó saliendo rumbo a Sport Huancayo. Llegó a Sporting Cristal en 2012 y estuvo hasta 2017; más adelante volvió en 2021 y hasta ahora sigue en el club. Su carrera ha estado ligada a SC, cuadro con el que ganó dos títulos nacionales (en 2016 se fue por unos meses a LDU de Quito).

Mientras que Hohberg estuvo en Universitario en las temporadas 2019 y 2020. En ambas campañas fue titular y disputó una buena cantidad de partidos, aunque en 2020 fue su mejor año en la ‘U’: disputó 27 duelos, marcó 13 goles y dio 7 asistencias. Estuvo cerca de ganar el título nacional, pero su actual club, Cristal, fue el que ganó la final en ese año.

Sporting Cristal vs Universitario: últimos diez partidos

FECHA RESULTADO TORNEO 12/05/24 Universitario 4-1 Sporting Cristal Liga 1 - Apertura 16/09/23 Sporting Cristal 0-0 Universitario Liga 1 - Clausura 24/04/23 Universitario 2-0 Sporting Cristal Liga 1 - Apertura 09/10/22 Sporting Cristal 0-0 Universitario Liga 1 - Clausura 21/05/22 Universitario 1-1 Sporting Cristal Liga 1 - Apertura 03/08/21 Sporting Cristal 2-2 Universitario Liga 1 - Clausura 25/04/21 Universitario 0-1 Sporting Cristal Liga 1 - Apertura 20/12/20 Sporting Cristal 1-1 Universitario Liga 1 - Play offs 16/12/20 Universitario 1-2 Sporting Cristal Liga 1 - Play offs 20/11/20 Sporting Cristal 2-2 Universitario Liga 1 - Clausura





¿A qué hora juegan Sporting Cristal vs Universitario?

Sporting Cristal vs Universitario se miden el miércoles 23 de octubre desde las 8:30 p.m. hora local de Perú, Ecuador y Colombia. En Argentina, Uruguay, Chile, Paraguay y Brasil, el juego comenzará a las 10:30 p.m., mientras que en Venezuela y Bolivia será a las 9:30 p.m. En México, el encuentro arrancará a las 7:30 p.m.





¿En qué canales ver Sporting Cristal vs Universitario?

Sporting Cristal vs Universitario será transmitido por la señal exclusiva de L1 MAX (antes Liga 1 MAX), disponible en la parrilla de canales de DIRECTV, Claro TV y Best Cable, además de su versión de streaming a través de Liga 1 Play, Zapping y Fanatiz. Recuerda que también podrás vivir el minuto a minuto de este encuentro por Depor.





