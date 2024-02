La victoria de Universitario de Deportes ante Atlético Grau (1-0), dejó un sabor amargo en Ángel Comizzo, técnico de los piuranos, quien manifestó su molestia con el árbitro del partido, Edwin Ordoñez. El juez del encuentro declaró inválido un gol de Oslimg Mora tras revisarlo en el VAR, algo que para el estratega no fue justo. Sin embargo, Fabián Bustos (DT de Universitario) respondió ante estos reclamos y recordó el desarrollo del partido y la desventaja numérica, tras la expulsión de Rodrigo Ureña en el primer tiempo.

“Yo vi un partido donde no tuvo tantas situaciones de gol. Cuando estuvimos 11 contra 11 manejamos el juego. El rival tiene una forma clara de jugar, pero creo que no generaron muchas jugadas de gol, salvo el arranque del segundo tiempo”, contó en conferencia de prensa.

Como parte de un mensaje claro para Comizzo, Bustos destacó que la jugada sí fue bien anulada, ya que el balón le tocó en la mano a Ray Sandoval, previo al gol de Mora. Otro detalle que resaltó fue la nulidad de ataques directos en el complemento por parte del rival.

“Le pega la pelota en la mano y luego termina convirtiendo. Es la única situación del rival. Jugaron una hora con un jugador más y no crearon una situación de gol. No es nada contra Ángel, solo estoy opinando porque me dan la chance”, agregó el estratega.

VAR anuló el gol de Oslimg Mora en el Universitario vs. Atlético Grau. (Video: GOLPERU)

Con respecto al rendimiento de su equipo, el DT lamentó la desventaja numérica, pero dio énfasis a la actitud del equipo para reponerse: “Al equipo tengo que agradecerle, la actitud intensidad y el desdoble que tuvo para recuperar pelotas y después para atacar. Más allá que nos quedamos con uno menos, no renunciamos”.

“En el fútbol actual, quedarse con uno menos es muy difícil. Lamentablemente nos tocó, creo que habíamos arrancado bien contra un equipo que tiene una idea clara de juego, que lo hace bien, que es difícil sacarle la pelota, pero estábamos ansiosos por convertir un gol”, sentenció.

¿Qué se viene para Universitario de Deportes?

Luego del partido, Universitario enfrentará a Alianza Lima en una nueva edición del clásico. El encuentro, válido por la fecha 3 del Torneo Apertura 2024, está programado para jugarse el sábado 10 de febrero en el Estadio Nacional, desde las 8:00 de la noche (hora peruana).

En la siguiente jornada, el equipo dirigido por Fabián Bustos tendrá otro duro reto: se medirá ante Melgar en el Estadio Monumental de Ate. Este compromiso corresponde a la cuarta fecha del Apertura 2024 y se disputará el sábado 17 de febrero desde las 8:00 de la noche (hora peruana). La ‘U’ contará con el apoyo de su hinchada, como lo ha venido haciendo en el inicio del campeonato.





Recibe nuestro boletín de noticias : te enviaremos el mejor contenido deportivo, como siempre lo hace Depor.

TE PUEDE INTERESAR

VIDEO RECOMENDADO