Fabián Bustos conversó en exclusiva con Depor y expresó toda su emoción por regresar al Estadio Monumental, escenario en el que vivió algunos de los momentos más importantes de su carrera como entrenador. El actual técnico de Millonarios volverá a pisar el recinto crema, esta vez como rival, cuando su equipo dispute un amistoso ante Universitario de Deportes.

En diálogo con este medio, el estratega argentino aseguró sentirse feliz por reencontrarse con el club y con la hinchada merengue, a la que calificó como “especial y única”.

“Muy feliz, muy contento de poder otra vez estar en el Monumental. Obviamente que me toca en otro banco, pero es un estadio que me encanta, que tiene una energía y una vibra totalmente distinta a casi todos los estadios. La gente de la U lo hace así, el hincha de la ‘U’, la atmósfera”, declaró Bustos a Depor.

El técnico recordó con especial cariño el año y cuatro meses que permaneció en Universitario, etapa en la que consiguió importantes títulos y mantuvo una gran relación con jugadores, trabajadores e hinchas.

“Me encantó el año y cuatro meses que estuvimos en el club. Por torneo local ganamos todos los partidos que jugamos en ese estadio entre el 2024 y el arranque del 2025. Muy contento de ver gente amiga, gente que conozco, que nos trató tan bien y nos ayudó tanto, como los auxiliares, el staff del club que siguen trabajando ahí. Obviamente el hincha de la U que es especial y único. La sensación son muy positivas, muy lindas y satisfacción, con el privilegio de poder ir a un lugar que nos sentimos tan bien y nos fue bien”, señaló Bustos a Depor en exclusiva.

Bustos también destacó el vínculo que aún mantiene con gran parte del actual plantel crema, al que dirigió durante su exitoso ciclo en Ate.

“Conozco a todos los jugadores y la verdad a la mayoría los he dirigido. No creo que sea una ventaja porque los dos equipos están en pretemporada y ellos tienen un entrenador nuevo que ahora en pretemporada está conociendo al máximo al plantel y va a ver lo que le conviene y la forma”, comentó.

“Nosotros también estamos en plena pretemporada, todavía no han llegado los refuerzos, porque por lo general todos los contratos acaban el 30 de junio, entonces, los jugadores que están por venir vendrán después de esa fecha, pero la base de jugadores está”, agregó.

Bustos aprovechó para agradecer a los futbolistas que fueron parte de su exitoso proceso en Ate, recordando los títulos obtenidos y el buen momento que atravesaba el equipo antes de su salida.

“Tengo muchos que los considero mis amigos, de los cuales me ayudaron a ser campeón. Te puedo nombrar a casi todos, la realidad es que me llevé bien con todos, soy un agradecido, ganamos el Apertura, el Clausura, el acumulado anual y empecé el 2025 invicto. Me fui estando en el primer lugar ganándole a Melgar por 4-1, así que nada. Conozco a todos los chicos y bueno les voy a dar un abrazo a más de uno”, sentenció.

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