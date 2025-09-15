El Torneo Clausura de la Liga 1 se encargó de reafirmar que Cusco FC es uno de los candidatos al título nacional. El cuadro dorado derrotó este fin de semana a Sporting Cristal como local (3-2) y trepó al segundo lugar con 16 puntos, a dos del líder Universitario de Deportes. Uno de los protagonistas del equipo es Facundo Callejo quien es el actual goleador de la Liga 1 y anotó dos goles ante los celeste. En conferencia de prensa, el delantero argentino reveló sus intenciones en la temporada y también ese cariño que siente por el Perú.

“Con respecto al partido, me voy con bronca porque pude anotar antes. Estuve muy cerca al arco y la sensación que me da a mí es que venía muy fuerte la pelota y erré, y esa me queda mucha bronca porque nos poníamos 3-2, quedaba más tiempo, y entiendo que podríamos haber manejado más el partido”, contó el futbolista argentino.

En su primera temporada en la Liga 1, Callejo pasa por un excelente momento futbolístico. En el Torneo Apertura, tuvo la oportunidad de marcarle dos goles a Universitario; mientras que en el Clausura, le anotó uno a Alianza Lima y un doblete a Sporting Cristal el último fin de semana. En total, tiene 20 anotaciones en el 2025.

Facundo Callejo. (Foto: Liga 1)

Producto de su buen momento, Facundo también fue consultado por su cariño al Perú y qué tanto existe la posibilidad de jugar en la Selección Peruana en los próximos años. El futbolista de 33 años no fue esquivo a ello y, en primera instancia, nominó a Miguel Rondelli (su actual DT) como futuro técnico de la Bicolor.

“No tengo bien claro como son las leyes con respecto a la nacionalización, pero sí me gustaría. Siempre lo dije, es un país que quiero, va más allá del fútbol, el aprecio que tengo a todo el pueblo peruano. De mi país, sé que nos colaboraron con Las Malvinas y esto a mí me moviliza mucho. Al peruano lo quiero mucho”, dijo.

A pesar del deseo de Callejo por vestir la ‘blanquirroja’, la normativa indica que debería tener cinco temporadas ininterrumpidas en la Liga 1. De ser así, llegaría a la Selección Peruana a los 37 años de edad. Eso sí, meses antes, se pudo conocer que entró en el radar de equipos como Universitario y Sporting Cristal.

“Para mí eso es muy gratificante, no me conocen y me brindan su cariño como si fuera uno de ello. Para mí eso está bueno, venimos haciendo las cosas bien; el día de mañana, el que sabe todo está arriba, Dios dirá”, fueron las palabras del delantero ante la posibilidad de jugar en un grande del país.

¿Cuándo volverá a jugar Cusco F?

Luego vencer 3-2 a Sporting Cristal, Cusco FC visitará a Ayacucho FC, en el compromiso correspondiente a la fecha 9 del Torneo Clausura de la Liga 1 2025. Dicho duelo está programado para el jueves 18 de septiembre desde la 1:00 p.m. y se disputará en el Estadio Las Américas.

En cuanto a la transmisión, esta estará a cargo de L1 MAX (antes Liga 1 MAX) para todo el territorio peruano, disponible en teleoperadoras como DIRECTV, WIN TV y Claro TV, además de las alternativas de streaming en las plataformas de L1 Play, Zapping, DGO y Fanatiz. Si no cuentas con ninguna de estas alternativas, recuerda que podrás seguir todas las incidencias en la web de Depor.

