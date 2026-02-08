Han pasado algunas horas del polémico duelo que se disputó en el Estadio Inca Garcilaso de la Vega entre Cusco FC y Universitario de Deportes, cuyo resultado culminó 1-1, por la segunda fecha de la Liga 1 2026.
En ese sentido, el goleador del elenco cusqueño, Facundo Callejo, quien anotó el empate ante la U, conversó con Depor y dio sus sensaciones sobre lo sucedido la noche del sábado en Cusco ante Universitario de Deportes.
“Ni perdimos dos puntos ni el empate alcanza y hablar de campeonato me parece totalmente apresurado teniendo en cuenta que van solamente dos fechas en juego. El año pasado no tuvimos un buen arranque en las primeras 4 o 5 fechas y sin embargo al final del campeonato logramos un subcampeonato merecido que hoy nos permite estar en fase de grupo de la Copa Libertadores”, afirmó el atacante argentino en un primer momento.
Asimismo, el ‘9’ de Cusco FC dejó en claro que el estilo de juego ya se viene practicando desde hace tiempo, y quizás los rivales ya saben como juegan. “La realidad es que Cusco viene jugando de esta manera desde el 2024 y claramente los equipos que enfrentamos ya empiezan a tener recaudos cuando nos enfrentan”, agregó.
Finalmente, se le consultó a Facundo Callejo sobre lo que pasó minutos antes que Kevin Ortega revisará el VAR ante de cobrar el penal, si él realmente escuchó que el árbitro cambió su decisión. “A nosotros gente del arbitraje nos dijo que cuando la pelota estaba en juego los árbitros del VAR le venían diciendo al juez principal que era penal. Solo estaban esperando que salga el balón del campo”, sentenció.
