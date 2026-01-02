Después de largos días de espera, haciéndose oficial en redes sociales, la llegada de Hernán Barcos al FC Cajamarca marca un hito sin precedentes para el fútbol de la ciudad y para la historia reciente de los equipos recién ascendidos a la Liga 1. Tras una salida de Alianza Lima que generó un ruido ensordecedor en el mercado nacional, el “Pirata” ha decidido continuar su legado en tierras cajamarquinas para encabezar un proyecto sumamente ambicioso y que generará altas expectativas con un amistoso de preparación ante un rival que disputará la Copa Libertadores 2026.

Su despedida de Matute, tras cinco temporadas de éxitos, dejó a muchos aficionados sorprendidos por la forma en que se dio su salida, pero su rápido fichaje por el cuadro cajamarquino ha devuelto el entusiasmo a quienes valoran su vigencia goleadora. Hernán Barcos, es sin duda, el primer gran golpe de una directiva que busca consolidarse en la élite peruana desde su primer año.

La noticia se oficializó a través de las redes sociales del club con un material fílmico que resaltó la historia y el trabajo de la gente de Cajamarca. La presentación calificó al delantero como la pieza clave para sacudir los aires de una ciudad que, según sus propias palabras, merece volver a gritar goles de alta factura.

FC Cajamarca anunció oficialmente la llegada de Hernán Barcos. (Foto: Facebook)

La directiva del FC Cajamarca explicó que hicieron un esfuerzo económico y administrativo titánico para asegurar a un futbolista con la experiencia necesaria para liderar al grupo. “Un ‘Pirata’ ha encontrado en nuestra ciudad su nuevo puerto y ha arribado; la nueva era ha empezado”, sentenció la institución en su comunicado oficial.

El club también aprovechó el anuncio para hacer un llamado a la unidad de toda la fanaticada local, pidiendo un aliento incesante en las gradas durante cada fecha. Consideran que el respaldo del público será el motor que impulse a Barcos y al resto del plantel a luchar por la gloria en el campeonato.

Para muchos, el arribo de Barcos al recién ascendido es el fichaje más ambicioso de la temporada 2026, dado el estatus de referente que el argentino mantiene en el país. El delantero llega con la misión de ser el guía de un equipo que no quiere pelear el descenso, sino soñar con torneos internacionales en el primer año en la era profesional de este equipo.

Hernán Barcos se reencontrará con compañeros de Alianza Lima, como Pablo Lavandeira, en FC Cajamarca. (Foto: GEC)

Detalles de la pre-temporada en Cajamarca

El debut del “Pirata” con su nueva camiseta ya tiene fecha y escenario confirmado, generando una expectativa total en los alrededores del Estadio Héroes de San Ramón. Será la primera prueba de fuego para ver cómo se adapta el goleador de 41 años al sistema táctico de un equipo que busca proponer en casa.

El rival elegido para la gran presentación es The Strongest de Bolivia, un equipo que participará en la próxima edición de la Copa Libertadores, en la Fase 1 al igual que Alianza Lima. Este duelo internacional servirá para medir el nivel real del equipo cajamarquino y para que la hinchada vea en acción a su flamante estrella extranjera.

Finalmente, el equipo tiene planificado iniciar su pretemporada este 3 de enero bajo las órdenes de Carlos Silvestri para llegar en óptimas condiciones al debut oficial. El partido de presentación frente a los bolivianos se llevará a cabo el 18 de enero, marcando el inicio formal de esta nueva etapa futbolística.

