El arranque del 2026 llegó con movimientos inesperados en la Liga 1, y uno de los clubes que más ruido viene generando es FC Cajamarca, que en su primera temporada en la máxima categoría no quiere limitarse a competir: quiere sorprender. En ese camino, el cuadro amarillo estaría muy cerca de concretar uno de los fichajes más llamativos del mercado, un volante que pasó por River Plate y que podría convertirse en el nuevo socio de Hernán Barcos. Entre negociaciones avanzadas y la expectativa que crece entre la hinchada, el posible arribo de Tomás Andrade comienza a tomar forma y captar la atención de todo el país.

En los últimos días, la dirigencia cajamarquina aceleró gestiones para sumar piezas de jerarquía, y trascendió que uno de los nombres mejor posicionados es justamente el del mediocampista argentino. La operación, según el periodista deportivo Cesar Luis Merlo, está encaminada y solo restaría afinar detalles para cerrar la incorporación en las próximas horas.

La apuesta rompe esquemas para un equipo recién ascendido, pero que viene trabajando de manera ambiciosa desde la llegada de Hernán Barcos a la gerencia deportiva. El exdelantero de Alianza Lima ha sido clave en la búsqueda de perfiles con recorrido internacional, y Andrade encaja perfectamente en ese objetivo por su experiencia en ligas competitivas de Sudamérica.

Formado en River Plate, donde debutó profesionalmente y fue considerado una de las grandes promesas de su generación, el volante también tuvo etapas en clubes como Atlético Mineiro, Athletico Paranaense, Argentinos Juniors, Audax Italiano, Wanderers, Torreense, Always Ready, entre otros. Esa amplia trayectoria le permitió adaptarse a distintos estilos de juego y sumar minutos en escenarios exigentes.

Tomás Andrade formado en River Plate será jugador de FC Cajamarca | Foto River Plate

En su último año, el futbolista militó en Always Ready, equipo con el que logró continuidad y un rendimiento sólido, mostrando capacidad para generar juego, rematar de media distancia y filtrar pases entre líneas. Su presencia en un entorno de altura, similar al que encontrará en Cajamarca, es un elemento que el club valoró especialmente en el análisis previo a su posible fichaje.

Desde la interna del cuadro cajamarquino, la consigna es fortalecer la zona creativa para potenciar la presencia de Barcos como figura principal del proyecto en cancha. La llegada de Andrade, en ese sentido, sería un complemento ideal para el “Pirata”, quien impulsó la posibilidad de incorporarlo debido a sus características técnicas.

Además del volante argentino, FC Cajamarca ya aseguró a futbolistas como Pablo Lavandeira, Jonathan Betancourt, Matías Almirón, Brandon Palacios y Alexis Rodas. Con estos movimientos, el club se posiciona como uno de los más activos del mercado y apunta a presentar una plantilla competitiva que aspire a ubicarse en la parte alta de la tabla en su temporada debut.

Si bien aún falta la confirmación oficial, en Cajamarca se respira optimismo y se espera que la operación pueda cerrarse en breve. De concretarse, Tomás Andrade se convertiría en uno de los nombres más fuertes del mercado 2026 y en una de las apuestas más importantes del proyecto liderado por Barcos.

