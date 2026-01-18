Para seguir navegando, permite que se muestren anuncios.
Parece que estás usando una extensión o un antivirus para bloquear anuncios. Dependemos de la publicidad para mantener nuestra web.
¿Cuál de estas extensiones tienes?
Adblock
Adblock Plus
uBlock Origin
...Otro
1. Haz clic en el ícono de AdBlock , situado en el área de extensiones del navegador (en la esquina superior derecha de la pantalla). Es posible que veas un pequeño número cubriendo parte del ícono.
2. Selecciona No ejecutar en páginas de este sitio web.
3. En el cuadro de diálogo No ejecutar AdBlock en…, selecciona Excluir. El icono de AdBlock cambiará a un puño con el pulgar levantado
1. Haz clic en el ícono de AdBlock Plus , situado en el área de extensiones del navegador (en la esquina superior derecha de la pantalla). Es posible que veas un pequeño número cubriendo parte del ícono.
2. Haz clic en el botón de activación de modo que se deslice hacia la izquierda.
3. Haz clic en el botón Actualizar
1. Haz clic en el ícono de uBlock Origin , situado en el área de extensiones del navegador (en la esquina superior derecha de la pantalla). Es posible que veas un pequeño número cubriendo parte del ícono.
2. Haz clic en el botón de activación. Se pondrá en gris, lo que indica Que ya no se bloquearán los anuncios de ese sitio web.
3. Haz clic en el botón Actualizar.
1. Haz clic en el ícono de la extensión del bloqueador de anuncios instalada en tu navegador. Generalmente, se encuentra en la esquina superior derecha de la pantalla. Es posible que tengas más de un bloqueador de anuncios instalado.
2. Sigue las instrucciones para inhabilitar el bloqueador de anuncios en el sitio web que estés viendo. Es posible que tengas que seleccionar una opción en un menú o hacer clic en un botón.
3. Actualiza la página siguiendo las indicaciones o haciendo clic en el botón actualizar o volver a cargar de tu navegador.
¡El equipo de moda! FC Cajamarca venció 2-1 a ADT en presentación con Hernán Barcos y Pablo Lavandeira
¡El equipo de moda! FC Cajamarca venció 2-1 a ADT en presentación con Hernán Barcos y Pablo Lavandeira
El cuadro cajamarquino hizo su estreno ante los hinchas, en el Estadio Héroes de San Ramón, donde firmó su primer triunfo del 2026. Con grandes actuaciones de sus refuerzos, revisa las mejores postales de la Tarde Cajacha.
FC Cajamarca venció a ADT en la Tarde Cajacha 2026. (Foto: Luis Padilla | Depor)
FC Cajamarca venció a ADT en la Tarde Cajacha 2026. (Foto: Luis Padilla | Depor)
1 / 11
FC Cajamarca venció a ADT en la Tarde Cajacha 2026. (Foto: Luis Padilla | Depor)
2 / 11
FC Cajamarca venció a ADT en la Tarde Cajacha 2026. (Foto: Luis Padilla | Depor)
3 / 11
FC Cajamarca venció a ADT en la Tarde Cajacha 2026. (Foto: Luis Padilla | Depor)
4 / 11
FC Cajamarca venció a ADT en la Tarde Cajacha 2026. (Foto: Luis Padilla | Depor)
5 / 11
FC Cajamarca venció a ADT en la Tarde Cajacha 2026. (Foto: Luis Padilla | Depor)
6 / 11
FC Cajamarca venció a ADT en la Tarde Cajacha 2026. (Foto: Luis Padilla | Depor)
7 / 11
FC Cajamarca venció a ADT en la Tarde Cajacha 2026. (Foto: Luis Padilla | Depor)
8 / 11
FC Cajamarca venció a ADT en la Tarde Cajacha 2026. (Foto: Luis Padilla | Depor)
9 / 11
FC Cajamarca venció a ADT en la Tarde Cajacha 2026. (Foto: Luis Padilla | Depor)
10 / 11
FC Cajamarca venció a ADT en la Tarde Cajacha 2026. (Foto: Luis Padilla | Depor)
11 / 11
FC Cajamarca venció a ADT en la Tarde Cajacha 2026. (Foto: Luis Padilla | Depor)
La algarabía se apoderó del norte del país en una jornada que quedará para el recuerdo, confirmando que el FC Cajamarca no es solo una promesa, sino una realidad que ilusiona. El autodenominado ‘equipo de moda’ tuvo un estreno soñado ante su gente en el Estadio Héroes de San Ramón, imponiéndose con autoridad por 2-1 frente a un siempre complicado ADT en el marco de la denominada ‘Tarde Cajacha’, con goles de Pablo Lavandeira y el ecuatoriano Jonathan Betancourt. La fiesta fue completa no solo por el resultado, sino porque Hernán Barcos se robó todos los aplausos también con una asistencia, y fue uno de los que comandaron al plantel -de hecho llevó la cinta de capitán- en este primer triunfo del 2026 que avisa a sus rivales que la localía se respetará a rajatabla.
Periodista egresada del Instituto San Ignacio de Loyola (ISIL). Experiencia en radio, televisión y prensa escrita; que ha permitido un desarrollo profesional en diversas áreas: coberturas in situ, transmisiones deportivas y redacciones periodísticas.