Un momento lleno de emoción vivieron los aficionados cajamarquinos que ahora tienen a un nuevo ídolo en sus tierras para festejar con goles y a ritmo de carnaval, en su esperado debut en la Liga 1 2026. Pues FC Cajamarca no se ha guardado absolutamente nada, soltó sin pensar la billetera y se llenó de nombres de harta experiencia con los que quieren dar el golpe sobre la mesa. Uno de ellos, y el que más revuelo causó, fue Hernán Barcos que buscará seguir con la senda goleadora pero esta vez en el interior del país. Por supuesto, fue uno de los más ovacionados en el estadio, pero también recordó a Alianza Lima en sus primeras declaraciones.

La presentación oficial fue una verdadera fiesta interminable en el Estadio Héroes de San Ramón, donde miles de almas se congregaron para recibir al plantel. El momento cumbre de la tarde llegó cuando el ‘Pirata’ pisó el gramado, desatando una ovación ensordecedora que confirmó su estatus inmediato de líder y referente para este primer año del equipo en la máxima división.

Pero Barcos no estuvo solo en el aplausómetro, pues la hinchada también reconoció sonoramente a otros viejos conocidos del fútbol peruano que se suman al proyecto. Futbolistas como Pablo Lavandeira, Pablo Míguez, Ricardo Lagos y Arley Rodríguez recibieron el cariño del respetable, consolidando un bloque de experiencia con pasado blanquiazul que promete convertir al conjunto cajamarquino en la revelación.

FC Cajamarca se armó fuerte para su debut en la Liga 1. (Foto: FC Cajamarca)

Tras sentir el calor popular, el delantero argentino tomó la palabra para expresar sus sensaciones en este nuevo reto profesional. “Con mucho entusiasmo, con mucha gana de hacer las cosas bien, de tener un gran año. El club ha hecho un gran esfuerzo para armar el grupo que se armó. Así que ahora depende de nosotros hacer las cosas bien”, manifestó visiblemente comprometido.

Consultado sobre qué lo sedujo para mudarse a la sierra peruana, el goleador valoró la visión institucional por encima de todo. “El proyecto, el proyecto deportivo, social que tienen. Un club que es prácticamente desde cero. Y poder apoyar y ayudar con conocimiento, con mucho trabajo sobre todo. A un club que tiene ganas, que tiene ambición”, explicó.

Sin embargo, la nostalgia se hizo presente cuando se refirió a su paso por La Victoria, dejando una frase que retumbó en redes sociales. “Siempre, siempre está en mi corazón. A Alianza uno se desvincula de contrato, pero no de corazón”, confesó Barcos, dejando en claro que el vínculo sentimental con los íntimos se mantiene intacto.

Hernán Barcos recordó a Alianza Lima jugará en FC Cajamarca. (Foto: FC Cajamarca)

Con la presentación consumada y el idilio con la hinchada ya firmado, el equipo cambia el chip para enfocarse en el estreno oficial por los puntos. El conjunto amarillo y azul debutará en el Torneo Apertura visitando a Juan Pablo II College, un duelo pactado para el sábado 31 de enero a las 15:15 horas en la difícil plaza de Chongoyape.

La expectativa es máxima en Cajamarca, que sueña con ver a su equipo peleando puestos importantes desde el arranque. Con la jerarquía de Barcos y la columna vertebral de experiencia que han armado, el objetivo no es solo mantener la categoría, sino ser protagonistas y hacer del Héroes de San Ramón un fortín inexpugnable durante todo el 2026.

