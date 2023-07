El pasado 24 de junio, se escribió un nuevo capítulo en la guerra por los derechos televisivos de la Liga 1 Betsson. ¿Qué pasó? El Poder Judicial -a través de la Segunda Sala Civil de la Corte Superior de Justicia de Lima- dejó sin efecto la medida cautelar que la Federación Peruana de Fútbol (FPF) obtuvo en su batalla con el Consorcio Fútbol Perú (CFP), la cual fue expedida en diciembre del 2022 (los duelos de Alianza Lima, Melgar, Cienciano y Cusco FC pasaron a ser vistos a través de LIGA 1 MAX, la señal que produce 1190 Sports). En medio de dicho panorama, desde San Luis -a través de la Corte Suprema- buscaron un recurso de casación para anular la resolución que dejó sin efecto la medida cautelar.

Sin embargo, el Poder Judicial rechazó esta casación: “Rechazar el recurso de casación interpuesto por la demandante Federación Deportiva Nacional de Fútbol - FPF contra el Auto de vista contenido en la Resolución N 3 de fecha 23 de junio de 2023″. A su vez, se multó a la FPF: “Imponer una multa equivalente a DIEZ (10) Unidades de Referencia Procesal a la parte demandante, Federación Deportiva Nacional Peruana de Fútbol - FPF, quien deberá cumplir con consignar dicha suma a la orden del Poder Judicial”.

Tomando en cuenta ese panorama, Depor conversó con Alberto Beingolea, vocero de GOLPERU, quien nos manifestó lo siguiente: “Esta última resolución del Poder Judicial demuestra que tenemos la razón; cuando anularon las medidas cautelares, irregularmente dadas a comienzos de año, la Federación declaraba que esto no era palabra final y que iban a presentar unos recursos. Bueno, ya los presentaron y ya el Poder Judicial les dijo que no proceden. Sencillamente no admite esta posibilidad. Repito lo dicho, los contratos que tiene el Consorcio son absolutamente vigentes. Vuelvo a conminar a las autoridades de la Federación Peruana de Fútbol a que respeten los fallos judiciales”.

Alberto Beingolea, a su vez, señaló: “Lo que han hecho es presentar y seguir presentando un montón de pedidos, y ruleteando sus demandas, pero el Poder Judicial ya les dijo que no y les ha vuelto a decir que no. Espero que respeten los fallos judiciales, tal como lo ha hecho siempre el Consorcio desde que empezó esta crisis generada por la Federación Peruana de Fútbol”.

Poder Judicial rechazó casación a la Federación Peruana de Fútbol. (Foto: Difusión)

Respecto al partido Alianza Lima vs. Sporting Cristal

A pocas horas del partido ante Sporting Cristal por la fecha 3 del Torneo Clausura 2023 de la Liga 1 Betsson –a jugarse este sábado 8 de julio desde las 7:00 p.m. en el estadio Alejandro Villanueva–, Alianza Lima emitió un oficio a la Fiscalía de la Nación, en el que asegura que hará respetar su contrato con el Consorcio Fútbol Perú (GOLPERU), muy a pesar de que el último martes había anunciado que iba a permitir el ingreso de las cámaras de 1190 Sports. Depor se comunicó con Alberto Beingolea, periodista y vocero de GOLPERU, para conocer la postura del canal respecto a esta situación..

“A propósito de este documento que Alianza Lima ha alcanzado a los fiscales, lo que nosotros tenemos que comentar es que hemos sido siempre respetuosos de la ley y de los mandatos judiciales. Aunque nos han perjudicado y creíamos que eran injustos los hemos cumplido, como cuando salió aquella medida cautelar insólita e ilegal”, manifestó.

Alberto Beingolea afirma que, al igual que GOLPERU acató la medida cautelar que les imposibilitó trasmitir los partidos de los clubes que tiene contrato vigentes con ellos, espera que la FPF respete la anulación de la misma. Alianza Lima también va en esa línea, razón por la cual solicitó apoyo a la Junta de Fiscales ante posibles actos violentos que se puedan suscitar este sábado.

“Esperaríamos que así actúen todos los demás y así como nosotros cumplimos, esperaríamos que los otros también lo hagan. Conminamos a las autoridades del fútbol peruano a que también cumplan las leyes y los mandatos judiciales. Esperemos que la solución sea lo más rápido posible porque los tiempos en el fútbol son veloces y hay que tener soluciones prontas, pensando en los miles de aficionados que siguen el fútbol en el estadio o mirándolo por la televisión”, añadió el periodista de GOLPERU.





