La molestia de Girotti ante indicaciones de Guede: intercambio de palabras en Alianza Lima
Corría el minuto 71 del complemento con el marcador igualado sin goles entre Alianza Atlético frente Alianza Lima, y en plena transmsión se oye gritos de las indicaciones de Pablo Guede, entrenador del elenco blanquiazul. La periodista de L1 Max interrumpe la transmisión de Mr. Peet y dice: “Peter, hay una indicación de Guede para Girotti y Girotti le responde con un gesto muy molesto. EL rostro de Guede ante esa acción es de voltear y comienza a hablar con los asistentes”, afirmó la comunicadora. Luego, ‘Analu’ siguió describiendo el hecho: “Guede le da como una indicación que se abrá un poco, que se aleje de Paolo y Girotti le respondió”, sentenció.