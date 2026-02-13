La eliminación de la Copa Libertadores de manera prematura es una herida que está fresca en Alianza Lima y se notó el último jueves durante un evento por los 125 aniversario de la historia del club, que coincide con este pésimo momento deportivo y la caída a manos de 2 de Mayo en Matute. En medio de tantas caras largas, Franco Navarro Mandayo, gerente deportivo de la institución victoriana, se tomó unos minutos y habló con los medios de comunicación.

En primera instancia, Navarro hizo hincapié en que no es el mejor momento para el club por la eliminación en casa, algo que en el papel no lo tenía presupuestado. “No es un día bonito después de la eliminación, pero hay que poner la cara, hay que dar el pecho y seguir trabajando por estos colores”, señaló a la prensa.

Al ser consultado por la postura que hay en la interna respecto a su continuidad y la de su padre, Franco Navarro Monteiro, como los que encabezan el área deportiva de Alianza Lima, Franco Navarro Jr. sostuvo que por ahora lo más importante es que los jugadores se sientan respaldados.

“Lo menos importante ahora es la continuidad o no de nosotros. Lo importante es que el grupo de jugadores esté bien, enfocarnos en el partido del sábado y pensar en eso”, afirmó, dejando en claro que están buscando pasar la página lo más rápido posible para enfocarse en el partido de este sábado frente a Alianza Atlético.

Franco Navarro Monteiro y Franco Navarro Mandayo encabezan el área deportiva de Alianza Lima. (Foto: Franco Navarro)

En lo concerniente a la permanencia de Pablo Guede como director técnico, en medio de duros cuestionamientos por sus decisiones en la llave contra 2 de Mayo, Navarro Mandayo aclaró que el argentino tiene todo el respaldo del área deportiva, así como los propios futbolistas. Es más, apuntó que cualquier decisión que tomen lo harán con la cabeza fría.

“No solamente Pablo (Guede), sino también todos los jugadores tienen nuestro respaldo y del club. Si bien es cierto ha sido un golpe muy duro, pero van cuatro partidos oficiales de este año y hay que tomar las cosas con calma. Sé que el golpe es duro, y las decisiones se toman con la cabeza fría y eso es lo que se va a hacer”, agregó.

Por último, el gerente deportivo de Alianza Lima confesó sentirse afectado por la eliminación de la Copa Libertadores, pues más allá de su cargo en un área importante del club, es un hincha más. Así pues, con la continuidad de Pablo Guede asegurada, espera revertir este mal momento dando la cara en la Liga 1.

“Está de más decirlo, pero tanto Pablo como los jugadores tienen nuestro total respaldo. Es un momento en que nos sentimos muy tristes, en lo personal estoy muy afectado porque soy un hincha más del club y obviamente una derrota con la que se dio”, aseveró.

Pablo Guede está firme como entrenador de Alianza Lima. (Foto: GEC)

¿Cuándo volverá a jugar Alianza Lima?

Luego de quedar eliminado de la Copa Libertadores, Alianza Lima volverá a tener actividad este fin de semana cuando visite a Alianza Atlético, en el compromiso correspondiente a la fecha 3 del Torneo Apertura de la Liga 1 2026. Este encuentro está programado para el sábado 14 de febrero las 8:00 p.m. y se disputará en el Estadio Mansiche.

En cuanto a la transmisión, esta estará a cargo de L1 MAX (antes llamado Liga 1 MAX), canal disponible en teleoperadoras como DIRECTV, Movistar TV, Claro TV, WIN TV y Best Cable, además de su versión de streaming en las plataformas de L1 MAX, Movistar TV App, DGO, Claro Video, Zapping y Fanatiz. Si no cuentas con ninguna de estas opciones, recuerda que podrás seguir todas las incidencias del partido a través de la web de Depor.

