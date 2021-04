Sábado 27 de marzo. Carlos A. Mannucci se enfrenta a la Universidad San Martín y al minuto 23 ocurre una escena que tranquilamente podría aparecer en un cómic: Felipe Rodríguez recibe un pase de ‘10′ de David Dioses, deja en el suelo a Diego Penny y se pone literalmente el traje de superhéroe para el cuadro de Pablo Peirano y, de paso, para su familia. La foto con la máscara de Batman es un homenaje por el cumpleaños del pequeño Álvaro pero también un advertencia para los rivales.

Y es que el volante uruguayo ha hecho algo difícil en el equipo del DT Peirano, que no se hable tanto del aspecto colectivo, sino de una aparición individual. No es poca cosa: ‘Felucho’, quien en el 2019 defendió a Alianza Lima, ya tiene cuatro tantos en la Liga 1 (tiene dobletes ante UTC y San Martín). Aquí nos habla de su presente con el conjunto trujillano, pero también todo lo que le tocó vivir el año pasado en Israel.

Sí, tras su paso por la Victoria, Felipe Rodríguez llegó a Hapoel Tel Aviv. Y si bien tuvo un buen arranque (jugó cinco encuentros), la llegada del COVID-19 le cambió (como a todos) el escenario: tras el reinicio de la Liga Premier de Israel, el charrúa no volvió a ser considerado en el once y encima se sumaron faltas de pago por parte del club. La situación fue tan delicada, que el volante le hizo un juicio a dicha institución.

En medio de esa incertidumbre, llegó una gran noticia para su familia, el nacimiento de su hija Olivia. Luego de ello tuvo un paso fugaz por Aldosivi de Argentina, donde solo disputó dos encuentros. Por ello, esta realidad que vive con Mannucci no la quiere desperdiciar.

“Son muchos factores que influyen en mi buen momento: la cabeza, el físico, la mente, todo. Y al haber tenido un 2020 negativo en lo deportivo, y con tantas cosas lindas y no tan buenas que me sucedieron en lo personal, yo creo que fue como una especie de revancha. Estoy como sacándome todas las ganas dentro de la cancha”, nos dijo.





“Era papá y Batman en la celebración”

El fútbol, como todo en la vida, tiene sus pro y contras. Uno de esas cosas negativas es que en cada evento importante de la familia -como cumpleaños, sobre todo-, muchas veces los jugadores no pueden estar, porque están concentrando para el próximo partido o están de viaje para participar en un torneo internacional. Felipe Rodríguez lo vivió en carne propia el último sábado.

¿Cómo así? Ese día, su segundo hijo, Álvaro, cumplía dos años, y no pudo estar en el festejo. Por eso, para reivindicarse, en su primer tanto contra la San Martín, corrió hasta la esquina que está entre las tribunas norte y occidente del Alejandro Villanueva, tomó una máscara de Batman y se la colocó en el rostro. A unos kilómetros de Matute, en Miraflores, su retoño veía la pantalla del televisor sin saber muy bien lo que pasaba.

“Lo vio en directo. Tiene dos años, todavía no entiende mucho. Sabe que a veces salgo en la ‘tele’ y me ve pateando la pelota. Él sabe que juego al fútbol porque grita gol, pero fue como que se le cruzó todo porque mi esposa le mostraba mi celebración y él no entendía nada. Era papá y Batman a la vez en la celebración. Se le deben haber cruzado mil cosas en la cabeza”.

Aunque reconoce que le impactó la amonestación del juez Luis Seminario, sabe que ahora tendrá que arreglárselas para buscar otra forma de dedicarles goles a sus hijos: “Va a quedar para la historia. Ahora hay que buscar alguna otra. Intentar hacer a Batman de alguna otra manera. Me han mandado enlaces de que ha salido en otros países. Y cuando Álvaro vaya creciendo y lo vea, me imagino que va estar feliz”.

Mannucci es otro lote

Con siete puntos en tres partidos y siendo uno de los líderes del Grupo A (el otro es Cienciano), Carlos A. Mannucci ha demostrado que es uno de los candidatos a quedarse con el primer torneo del año. Para Felipe Rodríguez ese buen arranque no es casualidad: hay un mix interesante entre los jóvenes y los jugadores de más experiencia: “Hay un plantel muy competitivo, tanto con jugadores de experiencia como con jugadores jóvenes, y la competencia interna es muy sana”.

No es lo único que rescató de la pizarra de Pablo Peirano. El uruguayo expresó que “hemos llegado jugadores que día a día nos vamos conociendo aún más, que vamos captando la idea del entrenador, que es muy buena. Estamos todos muy contentos y conformes con lo que hacemos día a día”. A su vez también detalló qué clubes son los más fuertes de su llave...

“Te puedo decir que, por lo que veo en la tabla, Cienciano es el equipo que está allí arriba con nosotros, pero atrás viene Melgar con un partido menos; Ayacucho que no ha jugado y obviamente Universitario, más allá de que no haya ganado aún, es un equipo grande que siempre va a pelear arriba. Es una serie muy pareja, y hay que seguir trabajando para ver quién es el que logra llegar a la final”, sostuvo.

Un recuerdo que nunca se va

Su presente es con Mannucci, pero es inevitable que de reojo mire a Alianza Lima. Porque su vínculo con los íntimos no se dio en el 2019 a su llegada, sino hace seis años. Quizá sin saberlo: en el 2015, cuando defendía la camiseta de Defensor Sporting, le marcó a Universitario en un partido por Copa Sudamericana. Por ello, con todos esos sentimientos encontrados, ya palpita un cotejo ante los blanquiazules.

“Estamos en un grupo distinto, pero seguramente nos tocará enfrentarnos. Va a ser un partido de muchas sensaciones encontradas. Ya me pasó el otro día que nos tocó jugar en Matute, se me erizó la piel cuando salí a la cancha. Va a ser un partido más, tengo que estar mentalizado a intentar ganar el partido y dar lo mejor para mi equipo”, sostuvo.

Incluso habló sobre la posibilidad de que anote: “El respeto hacia Alianza si me toca hacer un gol, o una cosa de esas, no lo voy a festejar. Es imposible que pueda festejarle un gol a Alianza”. Otro detalle que no dejó de mencionar fue la llegada de Jefferson Farfán a La Victoria (firmó hasta el 2022).

Sobre la chance de hacer dupla con la ‘Foquita’ en algún momento, esto manifestó: “La ilusión siempre va estar, no te puedo mentir. Yo no puedo pensar hoy en día en el año que viene o en lo que va a pasar en el semestre que viene. Hoy por hoy pienso en Mannucci y pienso el 100 % en lo que es el club hoy en día y en tratar de dar lo mejor de mí partido a partido. Después, si se da la oportunidad algún día, yo encantado, y más con un jugador así con ese calibre”. Veremos qué pasa en el futuro con ‘Felucho’, un jugador que por ahora tiene los colores de Mannucci en su traje de superhéroe.

Felipe Rodríguez confesó que tiene ganas de regresar a La Victoria. (Foto: Depor)





