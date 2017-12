Ganar un título nacional siendo ‘chibolo’ no es fácil. Y tener tres a los 22 años mucho menos. De ello puede ‘sacar pecho’ Alexis Cossio , uno de los jales de Real Garcilaso para el 2018.



De hecho, Alexis Cossio es uno de los pocos futbolistas peruanos en actividad que tienen ese récord (ver cuadro). El lateral fue dos veces campeón nacional con Cristal (2014 y 2016) y esta temporada logró la tercera estrella con Alianza Lima, que no le ‘veía’ hace once años.



ELLOS TAMBIÉN LA HICIERON

Jugador Temporadas JEFFERSON FARFÁN 2001, 2003 y 2004 WILMER AGUIRRE 2001, 2003 y 2004 RINALDO CRUZADO 2003,2004 y 2006 JUNIOR VIZA 2003,2004 y 2006 ROBERTO GUIZAZOLA 2003,2004 y 2006 JORGE ARAUJO 1998, 1999 y 2000 MARIO GÓMEZ 1998, 1999 y 2000 WALTER VÍLCHEZ 2001, 2003 y 2004

Sin embargo, no se conforma y buscará alzar su cuarta copa con los cusqueños. A visperas de Navidad ese es el principal deseo de Alexis Cossio.

“Al día siguiente de lograr el título eso queda de lado. Estos años me enseñaron que los logros quedan en el pasado y tienes que pensar en lo que viene. Hoy pienso en Garcilaso, en hacer una buena Libertadores, luchar el título y porqué no, ganarlo”, le dijo a solas a Depor .

Y Alexis Cossio tiene la receta para darle su primera estrella a Real Garcilaso, un equipo que fue tres veces subcampeón nacional (2012, 2013 y 2017). “Lo importante para lograrlo es formar un grupo lindo, que siempre vaya para adelante, esté unido y tenga mucha humildad”, manifestó el defensa.



La Copa, su otro reto



Real Garcilaso será el primer club de provincia que defenderá Alexis Cossio. ¿Qué lo motivó a fichar? Participar en un torneo internacional pesó mucho. “Garcilaso jugará la Libertadores y eso, de una u otra manera, seduce al futbolista”, contó.

Y obvio, sabe que los 3399 metros de Cusco deben ser su principal aliado en la Copa y el torneo local.“Lo más importante de un club de altura es la dinámica. Mientras más le pongas, más complicarás a los equipos del llano", cerró. Alexis Cossio ya le pidió su regalo a Papa Noel.