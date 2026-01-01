Para el 2026, Universitario buscará el tetracampeonato nacional, una misión que genera distintas presiones a los encargados de armar la plantilla. Desde la mirada del hincha, hay algunas críticas, a puertas de empezar la pretemporada, situación que no ha caído bien en la directiva. Franco Velazco, administrador temporal de la institución, mostró un balance de lo que fue el 2025 para el club. Además, respondió a las críticas por una aparente críticas y la ola de comentarios desatados en redes sociales.

“Que algunos no saquen de contexto mi adjetivo dirigido a esos hinchas de celular (menos mal pocos) que no han dejado de atacar, criticar, exponer al club todo este mes por unos “likes”, esos que quieren llamar la atención con la zozobra y el cuento de la crisis”, inició un extenso mensaje a través de la red social ‘X’ (antes Twitter) como parte despedida del 2025.

Velazco continuó: “No hemos empezado siquiera la pretemporada, menos el torneo y nuestra institución, plantel, Cmdo. Tcno. y directivos ya están prejuzgados sin haber pisado una cancha fútbol. Para nosotros el principal activo de la U siempre serán sus hinchas, los de verdad, los que exigen o apoyan con la razón y análisis desde la tribuna sea con un silbido, apretada o aplauso porque nada se puede esconder en una cancha de fútbol”.

Franco fue claro en que Universitario cerró “un año histórico” a nivel institucional. Sin embargo, lamentó que se vea desdibujado por comentarios no muy bien intencionados desde algunos sectores. En esa misma línea enumeró los logros obtenidos en el periodo 2025, teniendo en cuenta que asumió a la administración a mitad del ciclo.

Franco Velazco fue designado por Sunat como nuevo administrador de Universitario tras la renuncia de Jean Ferrari. (Foto: Universitario de Deportes)

“Tricampeones, torneo Apertura y Clausura, y clasificación 8vos. de final de CL. Financieramente, a puertas de cerrar positivamente una auditoría de EEFF 2024, larga y meticulosa, y de iniciar la correspondiente al 2025. En cinco meses incrementar ingresos fijos en 9.3% (sin contar derechos TV y contratos main sponsor)”, apuntó.

Además, agregó: “Duplicar el valor de la camiseta/marca y la posibilidad de llegar a todo el Perú con la Noche Crema, a través de Canal 7, fidelizando más y nuevos hinchas y, finalmente, haber cumplido con todas las obligaciones de pago 2025 del PV por USD 550K (primer año cumplido), entre otros hitos históricos para Universitario”.

El actual administrador crema enfatizó que la idea principal es llegar al punto de equilibrio a nivel financiero, teniendo en cuenta el pago de la deuda que tienen con SUNAT. Por esta razón, separó a los sectores de la hinchada que desataron comentarios en los últimos días.

“Así que, no me disculpo con esos ... (me ratifico), pero si merecía aclararlo y separarlos de los muchísimos hinchas de verdad que nos exigen, joden y apoyan en las buenas y malas, y que saben que esta es una lucha y éxito de Universitario que viene desde el 2020, que continúa, les pertenece y pertenecerá a todos ustedes, independientemente, de quien este sentado en una administración. Feliz Año Nuevo 2026, por más logros que hagan historia. ¡Y Dale U!“, finalizó.

