Gabriel Leyes: "Ya no tenía ganas de jugar, pero volví a nacer con Alianza Lima"

En medio de una lluvia de criticas apareció Gabriel Leyes para anotar el doblete que le dio el título nacional a Alianza Lima en la temporada 2017. El delantero uruguayo no pasaba por una buena racha, pero respondió a la confianza de su entrenador, Pablo Bengoechea, siendo protagonista.

El jugador de 27 años le respondió así a sus detractores: "Hablar es gratis y que digan lo que deseen, a mí no me va a afectar. Nunca repercuten en mí ese tipo de comentarios, ni los buenos ni los malos", dijo para El Comercio.

Gabriel Leyes, agregó: "Lamentablemente para ellos estaba yo en ese momento para aprovechar esos dos balones que me quedaron. La pelota me buscó a mí y hay que saber aprovechar ese tipo de situaciones. Ahí está el mérito. No soy el mejor ahora ni ayer era el peor; yo voy a seguir siendo el mismo".

Además, el delantero aseguró que su llegada a Alianza Lima le dio una nueva oportunidad en el fútbol: "Había estado en un equipo en donde tuve un semestre que en verdad la pasé muy mal, pues pensé que era otra cosa. Sinceramente, se me habían ido las ganas de jugar al fútbol. No tenía ni ganas de ir a entrenar, pero volví a nacer con Alianza".

Sobre el título, comentó: "Es una de las alegrías más lindas que me ha dado el fútbol de todas maneras. Hace unos meses no sabía a dónde iba a parar y qué iba a ser de mi destino. Ahora soy campeón con Alianza Lima y disfruto la felicidad de haber dado la vuelta en Matute".

