Luego de un buen semestre en Cienciano del Cusco, tanto en el Torneo Apertura como la Copa Sudamericana, Gaspar Gentile dio el salto a Alianza Lima en plena competencia internacional. El ‘Rey Mago’ pasó de jugar dicho torneo con la camiseta del ‘Papá’ a hacerlo con la blanquiazul, y marcó en la ida de los playoffs ante Gremio, siendo parte importante de la clasificación. Es decir, el fútbol le cambió la vida de un momento a otro y ya es parte del mundo Alianza.

“Desde que llegué, me han tratado bien. Me encontré con un grupo de muy buenos jugadores, muy buena gente. Me hicieron adaptar rápido. ‘Pipo’ Gorosito te exige mucho. Sabe que tenemos un plantel amplio y para jugar tienes que ganarte un lugar, hay una competencia sana”, declaró el argentino nacionalizado peruano en entrevista con Darinka Zumaeta en Al Volante, donde confesó que pudo llegar mucho antes a Matute.

“La conversación que siempre tuve fue con Alianza, que fue el club que a mí siempre me gustó. Por suerte se pudo dar porque fue uno de los primeros clubes que me llamó la atención cuando llegué. Hubo un acercamiento bastante firme a principios de año, cuando estaba en Garcilaso. Estuvimos hablando y quedó en nada, y me fui a Cienciano”, declaró el ‘Rey Mago’.

Gaspar Gentile suma un gol en cuatro partidos con Alianza Lima. (Foto: Alianza Lima)

Con la llave ante Universidad Católica, por el pase a cuartos de final de la Copa Sudamericana, a la vuelta de la esquina, Gaspar Gentile espera ganarse un lugar en el once titular. Sabe que la competencia con Eryc Castillo y Kevin Quevedo es dura, pero confía en sumar minutos. Además, se ilusiona con hacer historia en el mismo torneo que ganó su ‘ex’ Cienciano en 2003.

“No sé si está bien o mal, porque tampoco está bien descuidar el torneo local, pero la verdad uno se ilusiona y dice capaz que puedo y me doy el lujo de priorizar la Copa Sudamericana, porque por ahí te sale bien. Si pasamos esta fase y quedamos en cuartos, ya son poquitos los que están y ahí matas por llegar a la final. Vamos por buen camino”, reveló Gentile.

El rioplatense recordó que llegó al Perú en 2020, dos semanas antes de que se pare el fútbol por la pandemia, y se quedó viviendo en el complejo de la Universidad San Martín. “Al principio fue duro, no conocía a nadie. Intenté irme en vuelo humanitario y no pude. Allá en Argentina estaba mi novia que tenía los pasajes para venir y no pudo hacerlo”, dijo al respecto.

Ojo, Gaspar Gentile suma su sexto año ininterrumpido en el país y ya es elegible para vestir la camiseta de la Selección Peruana. “Me ilusiona, me gustaría poder estar ahí. Estando en Alianza y haciendo las cosas bien, eso puede ayudar mucho”, finalizó el delantero.

Alianza Lima ya está en octavos de final de la Copa Sudamericana tras eliminar a Gremio. (Foto: AFP)

¿Cuándo se jugará Alianza Lima vs. Universidad Católica de Ecuador?

Luego de eliminar a Gremio y clasificar a octavos de final de la Copa Sudamericana, Alianza Lima enfrentará a la Universidad Católica de Ecuador por el pase a cuartos, en una llave de ida y vuelta. La ida se jugaría el miércoles 13 de agosto y la vuelta el 20; el primer cruce será en el Estadio Alejandro Villanueva y la revancha en el Olímpico de Atahualpa. Ambos partidos irán a las 7:30 p.m. (hora peruana y ecuatoriana).

En cuanto a la transmisión, esto aún no está definido, pero hay dos alternativas sobre la mesa: la televisación de ESPN y de DSports, ambos con sus opciones de streaming en las plataformas de Disney Plus y DGO, respectivamente. Ojo, si no cuentas con ninguna de estas opciones para disfrutar del partido, recuerda que podrás seguir todas las incidencias a través de la web de Depor.

