Un día después de la salida de Ángel Comizzo, Atlético Grau oficializó a Gerardo Ameli como su nuevo director técnico para lo que resta de la temporada 2026. El entrenador argentino regresa al fútbol peruano tras varias experiencias en el país, donde ha dejado una huella notable.

Ameli inició su carrera en Perú en 2016 al frente de Sport Rosario. Luego pasó por Deportivo Municipal, UTC, Ayacucho FC, Cienciano y Deportivo Garcilaso, consolidándose como uno de los técnicos con mayor recorrido en el campeonato local. Su estilo se caracteriza por equipos organizados y competitivos, lo que ahora buscará implantar en el conjunto piurano.

En la última temporada, Ameli dirigió a Alianza Atlético, donde realizó una campaña destacada que le permitió clasificar a la Copa Sudamericana. Además, tuvo la oportunidad de conducir un duelo de los agremiados que representaron a Perú en la victoria sobre Bolivia, lo que refleja su reconocimiento a nivel nacional.

Atlético Grau no atraviesa su mejor momento. Tras seis fechas disputadas, se encuentra en el último lugar de la tabla, aunque recientemente consiguió su primer triunfo. La misión de Ameli no será sencilla: deberá encontrar un equilibrio rápido y mejorar los resultados de un equipo que hasta ahora ha sumado apenas cuatro puntos.

El debut del nuevo técnico será como visitante ante FBC Melgar, un rival de cuidado. Este partido marcará el inicio de un nuevo ciclo y será un primer termómetro para medir si el cambio de dirección técnica logra dar el impulso que el club necesita para salir de la zona baja del torneo.

La directiva confía en que la experiencia de Ameli permitirá reforzar la confianza del plantel y mejorar la dinámica del equipo en los entrenamientos y partidos. La capacidad del técnico para adaptarse rápidamente al grupo será clave para que los jugadores respondan en un campeonato exigente.

Por su parte, los hinchas esperan que la llegada de Ameli marque un cambio real en el rendimiento de Atlético Grau. La afición piurana ha mostrado su apoyo a través de redes sociales y espera que los resultados pronto reflejen un mejor desempeño y una mayor competitividad dentro del torneo.

