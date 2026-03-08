Jesús Castillo, jugador del plantel de Universitario, expresó su pesar tras la derrota frente a Los Chankas. El volante destacó que el equipo salió con la intención de quedarse con los tres puntos, pero que algunas desconcentraciones les impidieron cerrar el partido a su favor.

“Es amargo para nosotros porque vinimos a proponer. Por errores simples nos costó los 3 puntos”, comentó Jesús Castillo.

Por su parte, señaló que, aunque hay diferencias respecto al estilo de juego del año pasado, se siente conforme con lo que el equipo ha demostrado dentro del terreno de juego.

“Son dos técnicos diferentes, que nos piden cosas diferentes, pero creo que el equipo se va amoldando. Hoy me sentí más tranquilo con lo que mostró el equipo en el campo. Nunca nos tuvieron en nuestro campo, salimos a proponer siempre. Tuvimos algunas jugadas que nos costó”, agregó el volante de Universitario de Deportes de Liga 1 Max

Pese a la derrota por 3-1 ante Los Chankas en Andahuaylas, Jesús Castillo fue uno de los valores más rescatables de Universitario. El volante crema mantuvo intensidad durante gran parte del encuentro y trató de sostener el equilibrio en la mitad de la cancha, incluso cuando el equipo quedó expuesto por momentos ante el empuje del conjunto local.

Castillo se mostró activo en la recuperación, atento a la marca y siempre predispuesto a cortar el juego rival. Además, intentó presionar alto cuando el partido lo pedía, buscando recuperar rápido el balón para darle salida a Universitario en un escenario complicado.

Más allá del resultado adverso, el mediocampista cumplió un partido correcto desde lo táctico. Su esfuerzo en la contención y su disposición para el desgaste en la mitad del campo lo convirtieron en uno de los jugadores que dejó mejores sensaciones dentro del equipo crema.

Para cerrar, Jesús Castillo enfatizó que en todo momento buscaron quedarse con el triunfo. “Nosotros no vinimos aquí a tirarnos atrás o a buscar el empate. Vinimos acá a ganar, a buscar los 3 puntos”.

