El panameño Abdiel Ayarza apareció en el momento justo. El volante de Los Chancas ingresó a los 70 minutos en reemplazo de Kelvin Sánchez y necesitó apenas segundos para hacerse notar: en la primera pelota que tocó marcó el 2-1 ante Universitario de Deportes.

El mediocampista panameño, que ya conoce bien el fútbol peruano tras sus etapas en Cienciano y Cusco FC, volvió a ser decisivo y le dio la ventaja al cuadro andahuaylino en un partido intenso.

“Bueno, estamos buscando jugar aquí en la Liga de Perú con mi regreso. Estoy trabajando para conseguir minutos y, bueno, se dieron los cambios. Esperemos seguir trabajando para siempre estar en una opción del profe en el equipo de los Chankas”, comenzó diciendo Ayarza en una entrevista con L1 MAX.

Luego del partido, Ayarza, volante del equipo, contó qué lo impulsa esta temporada. El jugador sueña con ser convocado a la selección de Panamá para disputar el Mundial de Norteamérica 2026 y aseguró que seguirá en la pelea por ser uno de los máximos anotadores del torneo peruano.

“Estoy trabajando para eso, para conseguir un poquito más, trabajar un poquito más para llegar a la selección de Panamá de nuevo con lo que me ha pasado de la lesión, y espero seguir haciendo los goles aquí en los Chankas y en la Liga de Perú”, finalizó.

Con su ingreso oportuno y su gol decisivo, Abdiel Ayarza reafirma su papel como uno de los jugadores más determinantes del campeonato y una pieza clave en los planes de Los Chankas esta temporada. Su entrega en la cancha y sus ambiciones internacionales lo convierten en un referente para sus compañeros y un jugador a seguir por los aficionados del fútbol peruano.

TE PUEDE INTERESAR