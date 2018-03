Gerson Barreto lesión: Carlos Neyra muestra arrepentimiento por brutal falta y pide perdón.

Gerson Barreto estará fuera de las canchas por dos meses tras la durísima entrada de Carlos Neyra en el choque entre Cantolao y Sport Boys por la sexta fecha del Torneo de Verano. El jugador rosado se mostró muy arrepentido y pidió perdón.

"Mi hermano enano mil perdón... no sabes cómo me siento enano... Diosito te va a proteger y yo sé que te vas a recuperar rápido mi hermano", señaló Neyra en redes sociales dirigiéndose a su ex compañero en la reserva de Universitario de Deportes.

Previamente, había destacado que Gerson Barreto es uno de sus mejores amigos. "Es como mi hermano, ya había hablado con él para intercambiar camisetas. Estoy dolido, no quise hacerle eso, pido perdón por lo que le pasó".

El diagnóstico publicado por el club asegura que el volante peruano sufrió una fractura de tercio distal de peroné con desgarro de ligamentos.

Gerson Barreto será sometido a una intervención quirúrgica el próximo martes 6 de marzo y se espera que pueda volver a las canchas en aproximadamente dos meses, según informa el comunicado oficial.

Muchas gracias a todos los que han preguntado por mi estado de salud. De corazón muchas gracias. En estos momentos ya estoy en una clínica.

