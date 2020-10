¿Cómo olvidar las trepadas de Giancarlo Carmona en sus inicios? Con su 1.87 metros y gran potencia era todo un ‘avión’ por la banda derecha y dejaba como ‘postes’ a sus rivales. Hoy, con 35 años y en Sport Huancayo, se animó a contar detalles de su larga trayectoria en Deporcast. Por ejemplo, su llegada al San Lorenzo de Argentina y un revelador frustrado pase al fútbol europeo allá por el 2011. Él forma parte del selecto club de jugadores que vistieron las ‘micas’ de los tres grandes, pero nos contó que su ‘corazoncito’ tiene mejores recuerdos con la ‘crema’.

Si la fase 1 duraba algunas fechas más, así como vienen en racha, podrían habérselo dado vuelta a Universitario…

La verdad que sí. Hicimos un buen torneo en general, lamentablemente no arrancamos bien, que eso es primordial. Pero en general conforme con el desempeño del equipo. Ahora esperamos terminar al menos en segundo puesto para ser cabeza de grupo en la fase 2.

¿Cómo defines la participación de Huancayo en la fase 1?

Muy buena. Hay que recordar que seguimos compitiendo en la Copa Sudamericana, y también hicimos una aceptable fase 1, pese a los problemas de la pandemia. Eso habla que el equipo está sólido, está fuerte.

Siendo Huancayo un equipo de altura, donde además es muy fuerte, ¿hubo ventaja para los equipos limeños jugándose todo en la capital?

Creo que no. Todo es muy parejo ahora. Obviamente al no tener altura nosotros perdimos un poco. Pero siento que todo fue parejo, porque los equipos cuando van a la altura se tiran un poco atrás, entendible por las condiciones climáticas. Somos un equipo fuerte en ataque y defensa, eso habla bien del trabajo del ‘profe’ Wilmar Valencia.

Con lo hecho en la fase 1, ¿se habla en la interna para pelea por el título nacional?

Nosotros somos conscientes de que el camino es duro y también hay buenos equipos, como Universitario, Sporting Cristal, César Vallejo, entre otros. Esto se trata de un trabajo sostenido, eso hay que mantenerlo. Iremos paso a paso, tenemos objetivos claros, pero también hay que entender que se viene la Sudamericana y eso nos complicará por la seguidilla de partidos.

¿El ‘profe’ Wilmar Valencia es tan cascarrabias como parece?

El ‘profe’ tiene su carácter, y bueno se le entiende. Siempre quiere que al equipo le vaya bien, y nos exige mucho. Eso da resultados porque ayuda a que la gente no se amilane, pero ya lo conocemos mucho, sabemos sobrellevarlo.

Siendo tú uno de los más experimentados del plantel, ¿eres de aconsejar a los más jóvenes?

Siempre es bueno hablar con los chicos, porque están iniciando su camino. Hay que hacerles entender que tienen que ayudar al equipo. Lo bueno es que no solo lo hago yo, también otros jugadores experimentados.

Tírame un nombre de los nuevos valores de Huancayo…

A mí me gusta mucho cómo juega el chico Luis Campos. Tiene condiciones muy interesantes, tiene que añadirle la disciplina y el sacrificio. Pero es un jugador con mucho talento.

A tus 35 años, ¿ya está próximo el retiro?

No (risas). Todavía el ‘motor’ me da. Tiene para unos kilómetros más, ojalá pueda seguir jugando algunos años, pero también sé que el fútbol es muy ingrato.

¿Ya te dicen ‘tío’ los más chibolos?

Ya hace algunos años (risas).

Carmona jugó en San Lorenzo. (Difusión)

¿Cómo fue la experiencia en San Lorenzo? ¿Tuviste mucha presión?

La verdad que fue duro. Me tocó jugar, a veces no. Pero fue una experiencia muy linda, mis compañeros me ayudaron mucho. Para mí fue muy importante jugar en un fútbol tan competitivo como el argentino. Luego tuve que tomar otras decisiones, por lesiones u otros diversos factores. Pero estuve casi un campeonato completo por allá.

¿Qué faltó para consolidarte y quizá por ahí dar el salto a Europa?

Te cuento algo.

Dímelo…

Antes de la Copa América 2011, tenía una propuesta para llegar al fútbol europeo. Pero mi representante me dijo que querían ver mi desempeño. Llego al torneo y sufrí un desgarro, y eso complicó mucho las cosas. Quizá si atendía mi lesión a tiempo me hubiera ido mejor, pero a veces las ganas de jugar te traicionan.

¿Te arrepientes de algo en tu carrera?

Quizá por ahí si hubiera tomado mejores decisiones la cosa pudo ser distinta. Sobre todo en el tema de las lesiones.

¿El técnico que más te marcó?

Tengo dos: Juan Reynoso y Carlos Silvestri.

Eres de los pocos que jugó en los tres grandes del país, ¿qué club te marcó más?

Yo pienso que la ‘U’, porque pude campeonar en 2009. Estuve dos años y medio, fue el equipo que me hizo llegar a la selección y al extranjero.

¿Cuáles son tus planes cuando dejes de jugar?

Me gustaría dedicarme a temas más administrativos, pero tengo que seguir vinculado al fútbol.

Carmona jugó en Alianza Lima, Universitario y Sporting Cristal. (Difusión)