Gianluca Lapadula brindó sus primeras declaraciones como nuevo delantero de Universitario de Deportes y explicó los motivos que lo llevaron a aceptar la propuesta del cuadro crema. El atacante aseguró que el interés permanente del club fue determinante para concretar su llegada al fútbol peruano.

El delantero recordó que su vínculo con el país se fortaleció desde que empezó a defender la camiseta de la selección peruana, lo que despertó su interés por seguir de cerca el campeonato local y conocer más de los clubes más importantes.

“Me ha gustado el fútbol peruano desde que me acerqué con la selección. Antonio (García Pye) me llamó varias veces y lo hemos hecho todo para lograrlo y aquí estoy”, dijo el atacante.

Lapadula también confesó que la decisión de mudarse al Perú representó un cambio importante para él y su entorno más cercano, por lo que necesitó conversar el tema con toda su familia antes de dar el paso definitivo.

"No difícil pero ha sido un cambio importante y yo necesitaba el apoyo de toda mi familia y así fue, desde mi hermano y mi hermana, que siempre me apoyan y ayudan y ha sido algo completamente familiar“, manifestó.

El flamante refuerzo crema reveló además que no solo recibió la propuesta de Universitario durante este mercado de fichajes. Sin embargo, destacó que el club merengue fue el que mostró mayor interés desde el inicio de las conversaciones.

El atacante recordó una experiencia especial que vivió hace algunos años en el Estadio Monumental, cuando recibió una camiseta de Universitario, un detalle que permaneció guardado en su hogar y que hoy adquiere un significado especial tras concretarse su fichaje.

"Hace tres años cuando fui por primera vez al Monumental, me regalaron la camiseta y ahí se quedó en mi casa. Siempre digo que nunca se sabe en la vida, me llamaron también otros equipos pero la ‘U’ fue la más constante y conocía a un montón de muchachos y fue importante para mí“, contó.

Finalmente, Lapadula fue consultado sobre el dorsal que utilizará en Universitario. El delantero dejó en claro que siente un profundo respeto por la historia del club y, en especial, por la figura de Lolo Fernández, por lo que descartó usar el número 9.

"Sé que hay un gran jugador Lolo Fernández que llevó la ‘9’ y nunca me atrevería a hacer algo así. Estoy pensando en algo“, explicó.

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