Llegó el empate en el Alianza Lima vs. Cienciano. Aldair Fuentes sacó oro de una acción ofensiva favorable a los suyos y decretó el empate momentáneo en el estadio Inca Garcilaso de la Vega, en el duelo válido por la octava jornada del Torneo Apertura de la Liga 1 Te Apuesto, en un choque vibrante que no baja su intensidad, a pesar de de la altura que suele afectar en el rendimiento de los jugadores.

La acción se dio sobre los ocho minutos de la etapa complementaria, luego de un balón parado favorable al equipo que es dirigido por el profesor Alejandro Restrepo y que fue con todo en búsqueda del empate, a pesar de encontrarse en desventaja numérica sobre el campo de juego tras la expulsión de Hernán Barcos.

Es preciso señalar que el gol de Aldair Fuentes llegó tras un error no forzado por parte de Ítalo Espinoza, quien no calculó bien la trayectoria de la pelota y salió en falso a cortar el centro, permitiendo que esta lo supere y quede en la frente del jugador de Alianza Lima, quien no dudó en conectarla e introducirla en la portería de Cienciano.

Ojo a un detalle, el combinado blanquiazul llegó a este encuentro con 12 puntos en lo que va del campeonato local, mientras que el cuadro imperial se ubica en la cuarta posición del Torneo Apertura de la Liga 1 Te Apuesto con 13 puntos, por lo que este partido será crucial para ambos.

Alianza Lima vs. Cienciano: lo que se les viene

Luego del partido en el Cusco, Alianza Lima volverá a tener actividad en dos semanas cuando reciba a Los Chankas por la novena jornada del Torneo Apertura 2024 de la Liga 1 Te Apuesto. Dicho compromiso está programado para el jueves 28 de marzo desde las 8:00 de la noche (hora peruana), se disputará en el Estadio Nacional y será transmitido en todo el Perú por la señal de Liga 1 MAX, disponible en la parrilla de canales de DIRECTV, Claro TV, Best Cable y Zapping.

Cabe mencionar que, durante el parón del campeonato por los amistosos de la Selección Peruana ante Nicaragua y República Dominicana, el equipo blanquiazul disputará un partido amistoso ante Blooming. Este compromiso se desarrollará el miércoles 20 de marzo a las 7 de la noche (hora peruana).

Un detalle importante sobre este cotejo: se realizará en el estadio Alejandro Villanueva de Matute. Si bien el recinto afronta una sanción, sí podrá albergar el partido de preparación. Será el reencuentro de Alianza Lima y su hinchada en La Victoria.

Cienciano, por su parte, volverá a jugar cuando visite a Melgar. Este partido está programado para el sábado 30 de marzo desde las 4:45 p.m. (hora peruana y colombiana), se jugará en el Estadio Monumental de la UNSA e igualmente será transmitido por L1 MAX (antes Liga 1 MAX), disponible en la parrilla de canales de DIRECTV, Claro TV, Best Cable y Zapping. Se viene una nueva edición del clásico del Sur del país y ambos buscarán quedarse con los tres puntos.





