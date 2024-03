Universitario de Deportes sumó de a tres, en su último cotejo ante Cusco FC, luego de ganar por 1-0 en el estadio Monumental. Si bien no fue el resultado que buscaban los ‘cremas’, con este triunfo acumularon 20 puntos en ocho jornadas del Torneo Apertura de la Liga 1 Te Apuesto. Eso sí, para el técnico Fabián Bustos, aún queda por trabajar algunos detalles, especialmente, en el ataque, ya que consideró que se debió ganar por más.

Así lo dio a conocer en la conferencia de prensa que brindó al término del partido: “Parecía que queríamos hacer el tercero antes que el segundo, pero fue un partido donde llegamos por todos lados, logramos tener mucho esfuerzo por parte de los jugadores, pero muchas veces siento la necesidad de expresarme para poder anotar el segundo por tranquilidad”.

Asimismo, enfatizó que “creo que en el 11 contra 11 estuvimos mejor, dominamos a un buen equipo que tiene gente buena en ataque, que no vino a meterse atrás, pero que no nos complicó nunca, los anulamos bien y los dominamos”. No obstante, recalcó la necesidad de seguir trabajando en el ataque, para así neutralizar al rival.

“Enfrentamos a un equipo bueno, que tiene buenos jugadores pero que pateó al arco apenas una vez creo, nunca sentí la sensación de que nos podían empatar. Sentí la sensación de que podíamos hacer más goles y eso es una falencia que hemos tenido y debemos matar los partidos. Hacer que el rival con dos goles no tenga más chance”, recalcó.

A ello agregó que “en ambos tiempos no nos patearon al arco, nos hubiera gustado anotar dos o tres goles más, pero hemos sacado 20 de 24 puntos. Hay cosas por mejorar todavía. Si en el inicio del torneo nos decían que tendríamos estos puntos, era muy difícil por el arranque, pero rescato y valoro el trabajo de los jugadores estas ocho fechas. Ahora muchos se van a la Selección y ahora otros trabajarán para seguir mejorando”.

Finalmente, aclaró la situación de Segundo Portocarrero (quien para el segundo tiempo no jugó) y del ‘Tunche’ Rivera (quien recibió una falta en el segundo tiempo): “Portocarrero tuvo una molestia, por eso ingresó Cabanillas y Rivera se llevó un golpe muy fuerte, hay que ver los estudios, pero parece una paralítica que le adormeció toda la zona, luego tuvo el temperamento para seguir ayudando al equipo”.

¿Qué se viene para Universitario?

Luego del partido por la jornada 8 del Apertura, Universitario de Deportes volverá a trabajar en Campo Mar, aunque con la ausencia de seis jugadores (Diego Romero, Aldo Corzo, Edison Flores, José Rivera, Alex Valera y Andy Polo), ya que se encontrarán trabajando con el profesor Jorge Fossati en la Videna, con miras a los amistosos de la Selección Peruana frente a Nicaragua y República Dominicana.

Eso sí, una vez que culmine la fecha FIFA, los convocados volverán con su club para preparar el duelo frente a César Vallejo, el próximo sábado 30 de marzo en el estadio Mansiche de Trujillo, por la novena jornada del Apertura. Dicho compromiso está programado para las 8:00 p.m. y podrá ser visto por L1 MAX, canal que podrán visualizar en DIRECTV, Claro TV y BestCable.





