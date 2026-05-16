Gol de Marco Huamán pone el 1-0 del Alianza Lims vs Cienciano. (Video: L1 Max)
Gol de Marco Huamán pone el 1-0 del Alianza Lims vs Cienciano. (Video: L1 Max)

Cuando parecía que el partido terminaría con un empate sin goles en la primera mitad, Marco Huamán pudo abrir la cuenta frente a después de aprovechar un rebote que deja el arquero Gonzalo Falcón por el remate de , de zurda. Y es que ganó protagonismo después de que el ‘Papá’ se quedara con uno menos por la expulsión de Salazar tras hacerle un planchazo a Jesús Castillo, ya con la superioridad numérica, el equipo de Pablo Guede pudo meterse nuevamente en el partido y acomodar mejor sus líneas.

SOBRE EL AUTOR

Periodista egresada del Instituto San Ignacio de Loyola (ISIL). Experiencia en radio, televisión y prensa escrita; que ha permitido un desarrollo profesional en diversas áreas: coberturas in situ, transmisiones deportivas y redacciones periodísticas.

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