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¡Vale un campeonato! Gol de Marco Huamán puso el 1-0 del Alianza Lima vs Cienciano
¡Vale un campeonato! Gol de Marco Huamán puso el 1-0 del Alianza Lima vs Cienciano
Con intervención de Luis Advíncula y cerca al final del primer tiempo, los ‘blanquiazules’ se adelantaron con un fuerte disparo de Marco Huamán que abrió la cuenta pensando en quitarse de encima a su perseguidor, el ‘Papá’.
Gol de Marco Huamán pone el 1-0 del Alianza Lims vs Cienciano. (Video: L1 Max)
Cuando parecía que el partido terminaría con un empate sin goles en la primera mitad, Marco Huamán pudo abrir la cuenta frente a Cienciano después de aprovechar un rebote que deja el arquero Gonzalo Falcón por el remate de Luis Advíncula, de zurda. Y es que Alianza Lima ganó protagonismo después de que el ‘Papá’ se quedara con uno menos por la expulsión de Salazar tras hacerle un planchazo a Jesús Castillo, ya con la superioridad numérica, el equipo de Pablo Guede pudo meterse nuevamente en el partido y acomodar mejor sus líneas.
Periodista egresada del Instituto San Ignacio de Loyola (ISIL). Experiencia en radio, televisión y prensa escrita; que ha permitido un desarrollo profesional en diversas áreas: coberturas in situ, transmisiones deportivas y redacciones periodísticas.