Descentralizado
Alianza Lima vs. Cienciano EN VIVO: minuto a minuto y transmisión gratis por Liga 1 MAX y L1 MAX
Desde el Estadio Inca Garcilaso, Alianza Lima se enfrenta a Cienciano EN VIVO | EN DIRECTO por la fecha 15 del Torneo Apertura. Sigue la transmisión a través de L1 MAX y L1 Play.
NO TE PIERDAS
¿En qué canales ver el Alianza Lima vs. Cienciano?
Este encuentro entre Alianza Lima vs. Cienciano será televisado para todo el pueblo peruano por la señal exclusiva de L1 MAX (antes llamado Liga 1 MAX), disponible en cableoperadores como DIRECTV, Movistar TV, Claro TV y Best Cable, así como en su alternativa de streaming en las plataformas digitales de L1 MAX, DGO, Movistar TV App, Claro Video, Zapping y Fanatiz.