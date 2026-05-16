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Alianza Lima vs. Cienciano EN VIVO: minuto a minuto y transmisión gratis por Liga 1 MAX y L1 MAX

Desde el Estadio Inca Garcilaso, Alianza Lima se enfrenta a Cienciano EN VIVO | EN DIRECTO por la fecha 15 del Torneo Apertura. Sigue la transmisión a través de L1 MAX y L1 Play.

Alianza Lima vs. Cienciano se enfrentan por la jornada 15 del Torneo Apertura de la Liga 1 2026. (Diseño: Depor)
Alianza Lima vs. Cienciano se enfrentan por la jornada 15 del Torneo Apertura de la Liga 1 2026. (Diseño: Depor)
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¿En qué canales ver el Alianza Lima vs. Cienciano?

Este encuentro entre Alianza Lima vs. Cienciano será televisado para todo el pueblo peruano por la señal exclusiva de L1 MAX (antes llamado Liga 1 MAX), disponible en cableoperadores como DIRECTV, Movistar TV, Claro TV y Best Cable, así como en su alternativa de streaming en las plataformas digitales de L1 MAX, DGO, Movistar TV App, Claro Video, Zapping y Fanatiz.

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El Estadio Inca Garcilaso será el escenario del partido entre Alianza Lima vs. Cienciano.

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El partido entre Alianza Lima vs Cienciano es válido por la jornada 15 del Torneo Apertura de la Liga 1 2026.

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¡Buenos días, lectores de Depor! Bienvenidos a este minuto a minuto, donde podrán seguir todas las incidencias del partido entre Alianza Lima vs. Cienciano.

SOBRE EL AUTOR

Periodismo en la Universidad Jaime Bausate y Meza, con experiencia en medios digitales y coberturas en todo tipo de evento deportivo, en especial los ligados al fútbol y vóley. Formación en Community Management.

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