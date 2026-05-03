Gol de Joel Herrera puso el 1-1 del Cusco FC vs Sporting Cristal. (VIDEO: L1 MAX)
Gol de Joel Herrera puso el 1-1 del Cusco FC vs Sporting Cristal. (VIDEO: L1 MAX)

El delantero que, en su momento, fue goleador de la reserva de los ‘rimenses’ marcó el empate con un contragolpe rápido y un pase que saltó líneas para poner en aprietos a la defensa y a Diego Enríquez.

SOBRE EL AUTOR

Periodista egresada del Instituto San Ignacio de Loyola (ISIL). Experiencia en radio, televisión y prensa escrita; que ha permitido un desarrollo profesional en diversas áreas: coberturas in situ, transmisiones deportivas y redacciones periodísticas.

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