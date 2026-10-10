¡Valera aparece dos veces y salva a Universitario! Empate agónico ante Melgar. (VIDEO: L1 MAX)
¡Valera aparece dos veces y salva a Universitario! Empate agónico ante Melgar. (VIDEO: L1 MAX)

encontró en al héroe que necesitaba para evitar la derrota ante. A los 86 minutos, el delantero crema marcó su segundo gol en apenas tres minutos y puso el 2-2 en el Estadio Monumental, desatando la euforia de los hinchas merengues. La jugada quedó bajo revisión del VAR por una posible falta previa, lo que mantuvo la incertidumbre durante aproximadamente un minuto. Sin embargo, en las tribunas la emoción ya se había apoderado de los aficionados, que celebraron el tanto de Valera como un auténtico desahogo. Con su doblete en el tramo final, el atacante le permitió a Universitario reaccionar cuando más lo necesitaba y rescatar un empate frente a Melgar, en un cierre cargado de tensión y dramatismo.

SOBRE EL AUTOR

Periodista egresado de ISIL. Especializado en deportes. Trabajé como Community Manager y redactor en Depor. También escribí en la versión impresa y web del Diario El Bocón, además de la web de Trome Deportes. Hoy escribo para el suplemento Deporte Total de El Comercio.

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