Christian Bordacahar marca el 2-0 de Melgar ante Universitario (VIDEO: L1 Max)
Christian Bordacahar marca el 2-0 de Melgar ante Universitario (VIDEO: L1 Max)

volvió a golpear a y amplió su ventaja en el marcador. A los 55 minutos, Nicolás Quagliata metió un pase milimétrico para Christian Bordacahar, quien aprovechó el grosero rebote de Diego Romero para enviar el balón al fondo de la red y decretar el 2-0 a favor del cuadro arequipeño.

SOBRE EL AUTOR

Periodista egresado de ISIL. Especializado en deportes. Trabajé como Community Manager y redactor en Depor. También escribí en la versión impresa y web del Diario El Bocón, además de la web de Trome Deportes. Hoy escribo para el suplemento Deporte Total de El Comercio.

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