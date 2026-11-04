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¡Un taco para la épica! Golazo de Caín Fara para el 2-2 de Universitario vs. Sport Boys
Cuando parecía que Universitario de Deportes se quedaba con las manos vacías, apareció Caín Fara para protagonizar una acción espectacular y marcar el 2-2 ante Sport Boys. A los 90+1 minutos, el defensor crema sorprendió a todos con un preciso taconazo dentro del área, una definición que tomó desprevenida a la defensa rosada y terminó venciendo al arquero visitante. El tanto desató la locura en Ate y coronó una impresionante reacción del equipo merengue, que en cuestión de minutos logró recuperarse de una desventaja de dos goles para rescatar un empate en el Monumental.
Periodista egresado de ISIL. Especializado en deportes. Trabajé como Community Manager y redactor en Depor. También escribí en la versión impresa y web del Diario El Bocón, además de la web de Trome Deportes. Hoy escribo para el suplemento Deporte Total de El Comercio.