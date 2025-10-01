Gol de José Rivera para el 2-0 de Universitario. (Video: L1MAX)
En los últimos minutos del partido, fue con más fuerza en ataque hacia el área rival, en el partido contra , y encontró el segundo gol. Un centro desde el tiro de esquina pasó por encima de Anderson Santamaría, pero sí llegó a los pies de quien solo tuvo que empujar el balón para aumentar la ventaja en el estadio Mansiche de Trujillo. El delantero ingresó en el segundo tiempo y fue clave para que los cremas se queden con los tres puntos en condiciones de visitantes, ampliando su dominio en el . Cabe resaltar que el primer gol fue anotado por .

