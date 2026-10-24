Alzugaray marcó el 3-0 de Universitario con una gran jugada individual. (Video: L1 Max)
Alzugaray marcó el 3-0 de Universitario con una gran jugada individual. (Video: L1 Max)

encontró el tercer gol de la tarde gracias a una genialidad de Lisandro Alzugaray. A los 87 minutos, el argentino se lució con una gran jugada individual y puso el 3-0 ante Juan Pablo II por la fecha 13 del Torneo Clausura de la Liga 1. Todo comenzó con un tiro libre ejecutado por el propio Alzugaray, cuyo remate chocó en la barrera. Sin embargo, el volante fue por el rebote, dejó atrás a dos rivales con habilidad y sacó un disparo que terminó en el fondo de la red. Con esta anotación, el argentino se sumó a la fiesta crema en el Estadio Monumental. y habían marcado los goles anteriores para un Universitario que encontró contundencia en el tramo final del encuentro.

SOBRE EL AUTOR

Periodista egresado de ISIL. Especializado en deportes. Trabajé como Community Manager y redactor en Depor. También escribí en la versión impresa y web del Diario El Bocón, además de la web de Trome Deportes. Hoy escribo para el suplemento Deporte Total de El Comercio.

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