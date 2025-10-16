Gol de Pedro Aquino para el 3-1 de Alianza Lima. (Video: L1MAX)
En el tramo final del partido, . Un balón que parecía para , el ‘Depredador’ lo dejó pasar y este quedó en los pies de quien, desde afuera del área, apuntó hacia el arco rival con potencia. En el trayecto, el tiro tuvo un ligero desvío en Hansel Riojas por lo que se hizo imposible de atrapar para Steven Rivadeneyra. De esta manera, ‘La Roca’ puso el tercero de la noche (3-1), sentenciando el marcador en el partido válido por la fecha 14 del Torneo Clausura 2025 en la Liga 1. y marcaron las otras dos anotaciones en tienda blanquiazul.

