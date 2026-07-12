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¡Amarga derrota! Gol de Daniel Giraldo puso el 2-0 del Deportivo Cali vs Alianza Lima
¡Amarga derrota! Gol de Daniel Giraldo puso el 2-0 del Deportivo Cali vs Alianza Lima
Pese a que el equipo ‘blanquiazul’ tuvo el ímpetu de buscar marcar un gol para llegar al empate, faltando instantes para el final del partido el cuadro colombiano encontró de nuevo los espacios adecuados para batir las redes de Alejandro Duarte.
Gol de Daniel Giraldo puso el 2-0 del Deportivo Cali vs Alianza Lima. (Video: América TV)
No tuvieron un buen comienzo. Alianza Lima midió su nivel frente a Deportivo Cali en Matute, donde Pablo Guede volvió a experimentar en su oncena inicial con un sistema diferente. Si bien, para el segundo tiempo hizo cambios, ya llegaba con la desventaja de un gol, por lo que necesitaban conseguir el empate rápido pero no hubo claridad en el último pase ni mucha profundidad. Por su parte, el cuadro caleño también hizo modificaciones, que de alguna manera los ayudaron a mantener la ventaja. No fue hasta los minutos añadidos cuando los ‘cafeteros’ volvió a imponerse en La Victoria con una golazo al ángulo de Daniel Giraldo, que fue inatajable para Alejandro Duarte.
Periodista egresada del Instituto San Ignacio de Loyola (ISIL). Experiencia en radio, televisión y prensa escrita; que ha permitido un desarrollo profesional en diversas áreas: coberturas in situ, transmisiones deportivas y redacciones periodísticas.