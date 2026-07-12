Gol de Daniel Giraldo puso el 2-0 del Deportivo Cali vs Alianza Lima. (Video: América TV)
Gol de Daniel Giraldo puso el 2-0 del Deportivo Cali vs Alianza Lima. (Video: América TV)

No tuvieron un buen comienzo. midió su nivel frente a en Matute, donde volvió a experimentar en su oncena inicial con un sistema diferente. Si bien, para el segundo tiempo hizo cambios, ya llegaba con la desventaja de un gol, por lo que necesitaban conseguir el empate rápido pero no hubo claridad en el último pase ni mucha profundidad. Por su parte, el cuadro caleño también hizo modificaciones, que de alguna manera los ayudaron a mantener la ventaja. No fue hasta los minutos añadidos cuando los ‘cafeteros’ volvió a imponerse en La Victoria con una golazo al ángulo de Daniel Giraldo, que fue inatajable para Alejandro Duarte.

SOBRE EL AUTOR

Periodista egresada del Instituto San Ignacio de Loyola (ISIL). Experiencia en radio, televisión y prensa escrita; que ha permitido un desarrollo profesional en diversas áreas: coberturas in situ, transmisiones deportivas y redacciones periodísticas.

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