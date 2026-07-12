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¡No pasó ni un minuto! Gol de Steven Rodríguez puso el 1-0 del Deportivo Cali vs Alianza Lima
¡No pasó ni un minuto! Gol de Steven Rodríguez puso el 1-0 del Deportivo Cali vs Alianza Lima
Apenas pasaron 27 segundos, con puros toques del cuadro colombiano, cuando Matute fue escenario de un gol muy tempranero contra los ‘blanquiazules’ en el amistoso de preparación previo al reinicio de la Liga 1.
Gol de Steven Rodríguez puso el 1-0 de Deportivo Cali vs Alianza Lima. (Video: América TV)
Shock total en Matute. Alianza Lima recibe a Deportivo Cali en un amistoso internacional, donde el ganador del Torneo Apertura buscaba mostrarse ante sus hinchas como un equipo que se mantiene firme para conseguir el título nacional del 2026. Sin embargo, el panorama se vio complicado en apenas el inicio del partido. Con un sistema de 3-5-2, con el que ha querido incursionar Pablo Guede, la banda izquierda de los ‘blanquiazules’ quedó muy expuesta con lo que un jugador del equipo caleño encontró el espacio para sacar el centro directo al área que encontró a uno Steven Rodríguez que tuvo la chance de sacar el disparo directo al arco y golpear primero en el partido.
Periodista egresada del Instituto San Ignacio de Loyola (ISIL). Experiencia en radio, televisión y prensa escrita; que ha permitido un desarrollo profesional en diversas áreas: coberturas in situ, transmisiones deportivas y redacciones periodísticas.