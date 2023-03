Cuando se anunció que Franco Zanelatto iba a arrancar de titular en el partido entre Alianza Lima y Atlético Grau, se sabía de antemano que no iba a tener un trabajo sencillo. Y es que el delantero tenía la misión de que no se sintiera la ausencia de Bryan Reyna, uno de los mejores jugadores de los ‘blanquiazules’. Así, pues, cuando parecía que su opaco desempeño en Piura lo iba a devolver al banquillo de suplentes, apareció en un zona que no había pisado en toda la tarda: el área.

Los delanteros muchas veces son así, no necesariamente tienen que aparecer durante todo el encuentro para ser determinantes. Esta vez ‘Zane’ lo fue y aprovechó un excelente pase de Edinson Chávez para decretar el 2-1 para los pupilos de Guillermo Salas.

Los ‘Albos’, sorprendidos por cómo le acababan de voltear el marcador, salieron con todo en busca de la igualdad. Nadie se esperaba que el trámite terminase siendo tan favorable para los visitantes, sobre todo por cómo Daniel Ahmed planteó el cruce en el segundo tiempo.

Alianza Lima vs. Atlético Grau: lo que se viene

Luego de este compromiso por la reprogramación de la fecha 1 del Torneo Apertura, Alianza Lima volverá a tener actividad el próximo fin de semana cuando reciba a Cienciano en el estadio Alejandro Villanueva. El partido está pactado para el sábado 1 de abril desde las 7:00 p.m. y contará con la transmisión de Liga 1 MAX.

Los ‘blanquiazules’ se han hecho fuertes en condición de local y llegarán como favoritos para quedarse con los tres puntos ante el ‘Papá de América’. Los dirigidos por Leonel Álvarez están urgidos de una victoria a como dé lugar, pues en su último duelo cayeron por 3-0 en manos de Universitario de Deportes.

Atlético Grau, por su parte, volverá a jugar en el estadio Municipal de Bernal cuando reciba a Sport Boys el próximo domingo 2 de abril desde las 3:30 p.m. Con la transmisión de Liga 1 MAX, los ‘Albos’ quieren recuperar solidez ante su gente y sumar en Piura. No será nada sencillo, pues la ‘Misilera’ también tiene sus propias urgencias.





Recibe nuestro boletín de noticias : te enviaremos el mejor contenido deportivo, como siempre lo hace Depor.