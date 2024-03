Llegó el descuento en el Sporting Cristal vs. Melgar. Irven Ávila apareció para darle vida a los rimenses, en el duelo que vienen perdiendo por 2-1 con el ‘Dominó', en el Estadio Nacional, y es válido por la octava jornada del Torneo Apertura de la Liga 1 Te Apuesto. El delantero celeste se encontró con un balón y no dudó en transformarlo en anotación para que el recinto de José Díaz estalle de alegría y alimente la ilusión de los suyos, quienes no se quieren ir con las manos vacías.

La acción se dio sobre los 26 minutos del segundo tiempo, luego de un rechazo de Carlos Cáceda que se estrelló en el pecho del ‘Cholito’, lo que ocasionó que la pelota se meta en portería arequipeña para acortar la ventaja de los visitantes sobre los celestes.

Sporting Cristal necesita sumar para no dejarle el primer lugar a Universitario de Deportes, pero Melgar se ha presentado como un oponente más que complicado, cortándole todos los circuitos ofensivos y pegando en los momentos justos para mantenerse -momentáneamente- arriba en el marcador.

Ojo a un detalle, el combinado celeste llegó a este encuentro con 19 puntos en lo que va del campeonato local y era el único líder de la competencia (la ‘U’ ganó su partido y le arrebató el primer lugar, de manera momentánea), mientras que el cuadro rojinegro, por su parte, se ubicaba en la octava posición del Torneo Apertura de la Liga 1 Te Apuesto con 10 puntos.

Sporting Cristal vs. Melgar: lo que se les viene

Luego del partido en el Nacional, Sporting Cristal volverá a tener actividad en dos semanas cuando visite a UTC por la novena jornada del Torneo Apertura 2024 de la Liga 1 Te Apuesto, con la única consigna de mantenerse en la parte alta de la tabla de posiciones.

Dicho compromiso está programado para el domingo 31 de marzo desde las 3:30 de la tarde (hora peruana), se disputará en el estadio Germán Contreras Jara y será transmitido en todo el Perú por la señal de Liga 1 MAX, disponible en la parrilla de canales de DIRECTV, Claro TV, Best Cable y Zapping.

Melgar, por su parte, volverá a jugar cuando reciba a Cienciano. Este partido está programado para el sábado 30 de marzo desde las 4:45 p.m. (hora peruana y colombiana), se jugará en el estadio Monumental de la UNSA e igualmente será transmitido por L1 MAX (antes Liga 1 MAX), disponible en la parrilla de canales de DIRECTV, Claro TV, Best Cable y Zapping. Se viene una nueva edición del clásico del Sur del país y ambos buscarán quedarse con los tres puntos.





