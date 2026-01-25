Gol de Lamine Yamal para el 3-0 del Barcelona vs. Real Oviedo. (Video: DSports / Foto: Getty Images)
Gol de Lamine Yamal para el 3-0 del Barcelona vs. Real Oviedo. (Video: DSports / Foto: Getty Images)

¿Qué hacer cuando un futbolista esta desatado? ¿Qué hacer cuando lo cuestionan todos los fines de semana, pero a sus 18 años no deja de demostrar que es uno de los mejores del mundo? Ese es , el candidato a tomar la corona cuando se retire y haga suspirar al Camp Nou, tal como lo hiciera el rosarino por muchos años. Hoy, en la goleada del por 3-0 sobre el , el delantero español se despachó con un verdadero golazo de ‘tijera’ e hizo que todos nos pongamos de pie para aplaudirlo. Con esta victoria, los de Hansi Flick recuperaron el liderato de LaLiga con 52 puntos, dejando al Real Madrid como escolta con 51 unidades.

SOBRE EL AUTOR

Periodista egresado de la Universidad Nacional San Luis Gonzaga (Ica). Experiencia en medios digitales, podcast, radio, coberturas periodísticas del fútbol peruano y análisis del acontecer deportivo nacional e internacional.