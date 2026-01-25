Para seguir navegando, permite que se muestren anuncios.
¡‘Tijera’ para cerrar el estadio! Golazo de Lamine Yamal para el 3-0 del Barcelona vs. Real Oviedo
¿Qué hacer cuando un futbolista esta desatado? ¿Qué hacer cuando lo cuestionan todos los fines de semana, pero a sus 18 años no deja de demostrar que es uno de los mejores del mundo? Ese es Lamine Yamal, el candidato a tomar la corona cuando Lionel Messi se retire y haga suspirar al Camp Nou, tal como lo hiciera el rosarino por muchos años. Hoy, en la goleada del Barcelona por 3-0 sobre el Real Oviedo, el delantero español se despachó con un verdadero golazo de ‘tijera’ e hizo que todos nos pongamos de pie para aplaudirlo. Con esta victoria, los de Hansi Flick recuperaron el liderato de LaLiga con 52 puntos, dejando al Real Madrid como escolta con 51 unidades.
Periodista egresado de la Universidad Nacional San Luis Gonzaga (Ica). Experiencia en medios digitales, podcast, radio, coberturas periodísticas del fútbol peruano y análisis del acontecer deportivo nacional e internacional.