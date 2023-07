No cabe duda que Marco Saravia fue uno de las figuras de Universitario de Deportes vs. Cantolao, en el duelo correspondiente a la fecha 3 del Torneo Clausura 2023 de la Liga 1 Betsson. Y es que el futbolista nacional no solo brilló en la defensa, sino también en la ofensiva merengue, anotando el 2-0 a favor de los de Jorge Fossati.

La anotación llegó a los 39 minutos de la primera mitad. El atacante Luis Urruti ganó un tiro de esquina para la visita, luego de no dar por perdido un balón e impactándolo en la pierna de Diego Ramírez. Así, pues, Nelson Cabanillas se encargó de cobrar la acción, mandando el esférico hacia el corazón del área rival.

Aqui se encontraba Marco Saravia, que, con mucha categoría, se impuso ante su marca y colocó el 2-0 a favor de los merengues con un potente cabezazo que hizo vibrar a los hinchas cremas que se hicieron presente en el Estadio Nacional. Ojo, esta es la primera diana del defensor peruano con la camiseta de Universitario.

Universitario vs. Cantolao: lo que se viene

Luego del encuentro ante Cantolao, Universitario de Deportes deberá enfocarse en lo que será su próximo reto. Su rival será nada menos que Corinthians, rival con el que se medirá el martes 11 de julio desde las 7:30 de la noche (hora peruana), en el marco del duelo de ida de los Play offs de la Copa Sudamericana 2023.

Es necesario mencionar que los merengues visitarán al ‘Timao’ en el Estadio Neo Química Arena. Los dirigidos por Jorge Fossati buscarán un resultado positivo, el cual les permita soñar con la clasificación a los octavos de final del certamen continental. Ojo, Edison Flores, flamante refuerzo crema, estás habilitado para disputar el cotejo en territorio brasileño.

Cantolao, por su lado, se alistará para lo que será el encuentro ante la Universidad César Vallejo. Este partido está pactado para jugarse el próximo sábado 15 de julio desde las 7:00 de la noche, en el Estadio Mansiche, de Trujillo.





