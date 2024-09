Este domingo, Sporting Cristal recibió a César Vallejo con la necesidad de romper una mala racha desde 2019 sin vencer a los trujillanos en el Estadio Alberto Gallardo y también de reducir distancias con los primeros lugares: Universitario de Deportes y Alianza Lima (ambos con 27 puntos pero ‘U’ con un partido menos), por lo que no podían darse un paso en falso. Tras una jugada por la banda derecha, Santiago González, con un gran desmarque, logró asistir a Martín Cauteruccio, quien frente al arco y solo, solo tuvo que empujarla, rompiendo una mala racha de no marcar desde la fecha 6 del Clausura. Sin embargo, eso no fue todo, pues a los 30′ anotaría el segundo, ampliando sus tantos en 2024 a 29 dianas.





Ampliamos en breves...





Segundo gol de ‘Caute’

Gol de Martín Cauteruccio para el 2-0 de Sporting Cristal vs César Vallejo. (Vídeo: Liga 1 MAX).





Sporting Cristal vs César Vallejo: lo que se les viene

Tras este duelo, habrá una pausa en la Liga 1 después de la fecha doble de octubre de las Eliminatorias 2026. Luego de esos partidos, Sporting Cristal se enfrentará a Alianza Atlético el sábado 19 de octubre, con inicio a la 1:00 p.m. hora local de Perú. El partido será transmitido para todo el territorio peruano por la señal de L1 MAX (antes Liga 1 MAX), disponible en la parrilla de canales de DIRECTV, Claro TV y Best Cable.

En La Florida, frente a los rivales que tiene, confían en lograr clasificarse a los playoffs del torneo. Por eso, Guillermo Farré deberá jugarse el todo por el todo con sus pupilos en los próximos tres partidos, tras el duelo en el Estadio Campeones del 36, donde dos serán como locales y solo uno como visitante. Universitario de Deportes (L), Unión Comercio (V) y Comerciantes Unidos (L).

Por su parte, César Vallejo jugará contra Cienciano el viernes 18 de octubre, con inicio a la 5:30 p.m. hora local de Perú. El partido será transmitido para todo el territorio peruano por la señal de L1 MAX (antes Liga 1 MAX), disponible en la parrilla de canales de DIRECTV, Claro TV y Best Cable. Tras este duelo, le quedaría tres fechas, estos serán sus siguientes: Los Chankas (V), Carlos Mannucci (L) y Atlético Grau (V).





Sigue el canal de Depor en WhatsApp , en donde encontrarás todas las claves del deporte del día.





TE PUEDE INTERESAR