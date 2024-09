A falta de cinco jornadas para que finalice el Torneo Clausura, Sporting Cristal todavía se mantiene en la pelea por meterse en los play-offs y tentar el título de la Liga 1 2024, pero con la premisa de que no depende de sí mismo y Universitario de Deportes tiene la primera opción para lograr el bicampeonato en el año de su centenario. Esta temporada viene siendo muy turbulenta para los rimenses, pues desde febrero los resultados empezaron a ser negativos con la prematura eliminación de la Copa Libertadores, pasando por algunas estrepitosas derrotas en el certamen local –como la goleada por 4-1 a manos de la ‘U’– y la manera en la perdieron el Torneo Apertura –por diferencia de goles–. La salida de Enderson Moreira y la posterior llegada de Guillermo Farré buscó cambiar la ecuación para el segundo semestre de la campaña, pero los fríos números describen todo lo contrario.

Tras la no renovación de Tiago Nunes a finales de 2023, la contratación de Enderson Moreira supuso una continuidad a la escuela brasileña que buscaban establecer en el Rímac. Sin embargo, si bien su compatriota trató de agregarle sus propios matices a su idea futbolística, quedar fuera en la Fase 3 de la Copa Libertadores ante Always Ready fue un golpe bastante duro que puso los primeros cuestionamientos a este proyecto deportivo. Pese al 3-1 en Lima, el 6-1 en Bolivia dilapidó todas las chances celestes y estuvieron muy lejos de lo que consiguieron el año pasado, cuando sí alcanzaron la fase de grupos desde las rondas previas.

Sin la competencia internacional de por medio, en Sporting Cristal no tenían excusas para dar pelea por el Torneo Apertura, considerando que sus principales rivales, Universitario y Alianza Lima, iban a tener un fuerte desgaste por su participación en la Libertadores. Aunque los bajopontinos enlazaron una seguidilla de siete partidos sin perder, con seis victorias –incluyendo un triunfo por 2-1 sobre Alianza Lima– y un empate, a la larga terminó pesando la derrota contra Melgar de local en la fecha 8. En cuanto al funcionamiento del equipo bajo la batuta de Moreira, ‘SC’ se caracterizó por plasmar una idea con mucha intensidad, menos posesión que en 2023 y un juego directo que favoreció a la presencia de Martín Cauteruccio dentro del área, quien estuvo intratable en la primera parte del año –incluso padeciendo un problema hepático que lo marginó por cinco fechas–: 16 goles en 12 partidos por la Liga 1.

Torneo PD PG PE PP GF GC Liga 1 17 13 1 3 44 20 Copa Libertadores 2 1 0 1 4 7

Los registros de Enderson Moreira al mando de Sporting Cristal.

Sporting Cristal no depende de sí mismo para ganar el Torneo Clausura 2024. (Foto: Sporting Cristal)

Sin embargo, esta manera de plantear los encuentros a veces terminaba siendo contraproducente por lo desequilibrado que quedaba Sporting Cristal en el mediocampo, mostrándose como un equipo partido en dos y que dependía de lo que pudiera hacer Ignácio da Silva para salvarlos. A pesar de que el zaguero brasileño respondía como de costumbre, no siempre fue la solución y eso llevó a que recibieran más goles que Universitario –20 contra siete–, lo que a la postre fue clave para la definición del Torneo Apertura.

Después de la derrota ante Melgar, el ‘SC’ de Moreira conservó la punta entre la fecha 9 y 12, pero nuevamente no concretó un triunfo de visita para recuperar los puntos que perdió en casa y cayó por 2-1 ante César Vallejo, donde además salió lesionado Yoshimar Yotún por un problema ligamentario en la rodilla izquierda y que lo descartó por el resto de la temporada. Aunque tras eso alternaron la punta con Universitario, la goleada sufrida en el Estadio Monumental (4-1) pesó en el cierre del certamen y todo se resolvió por la diferencia de goles: los cremas se quedaron en +25 y 23 tantos a favor, mientras que los rimenses con +24 y 44 goles a favor; o sea, debieron ganarle por 2-0 a Comerciantes Unidos en la última fecha para llevarse el Apertura, algo que no pasó y solo vencieron por 1-0 en Cajabamba.

A finales de mayo se confirmó la salida de Enderson Moreira y en Sporting Cristal comenzaron a buscar al próximo entrenador para el Clausura. Por más que el brasileño se marchó en silencio y recién se despidió una semana después a través de sus redes sociales, su partida dejó muchas conclusiones para analizar. Evidentemente, el desgaste fue brutal durante los seis meses que estuvo al mando, arrastrando la eliminación en la Copa Libertadores, los puntos que dejó en el camino, la caída ante la ‘U’ en Ate y, como cereza al pastel, la pelea verbal con Martín Távara previo a la última fecha del Apertura. “Lo que pasó en el vestuario entre ambos es algo que se queda ahí. Vamos a tomar medidas con el jugador, pero no queremos que las mismas afecten al club”, dijo Joel Raffo, presidente de ‘SC’, en su explicación. Lo cierto es que al final las medidas drásticas solo cayeron hacia el lado de Moreira.

Pos. Equipo PJ PG PE PP GF GC Dif. Puntos 1 Universitario 17 12 4 1 32 7 +25 40 2 Sporting Cristal 17 13 1 3 44 20 +24 40

Así fue la definición del Torneo Apertura 2024.

Enderson Moreira llegó a Avaí de su país tras marcharse de Sporting Cristal. (Foto: Sporting Cristal)

Farré y las diferencias con Moreira

Con la consigna de dejar atrás los estragos de lo vivido en el Apertura, Guillermo Farré se puso el buzo de Sporting Cristal con la única misión de ganar el Clausura y meterse en la final para cortar la racha de tres años sin títulos en el Rímac. Después de una pretemporada que tuvo como exámenes previos las derrotas ante Atlético Nacional (3-1) y Cienciano (2-1), además del empate frente a Alianza Lima (1-1), ‘SC’ inició el segundo certamen del año con un caída ante ADT en la altura de Tarma (3-1). A diferencia de su predecesor, el director técnico argentino dejó atrás el 4-2-3-1 –y sus variantes entre el 4-4-1-1 y el 4-3-3–, para ser más pragmático y adaptarse al plantel que heredó.

Con Farré en el banquillo, Sporting Cristal directamente comenzó a jugar sus primeros partidos con un 4-4-2, luego varió al 4-3-3 –variando a veces al 4-2-3-1– y en determinadas circunstancias apostó por el 3-4-3 –que se convertía en 5-4-1 en fase defensiva–, como en sus visitas a Sport Huancayo y Cusco FC. Los celestes pasaron a ser menos ofensivos que con Moreira, aplicando un plan más reactivo y contragolpeador, pero que de alguna u otra manera los hizo menos vulnerables. Eso sí, Farré lo fue aprendiendo sobre la marcha y entendiendo las diferencias geográficas que hay en la Liga 1, las cuales tienen un peso importante al momento de plantear los partidos, como en las visitas a las ciudades de altura.

Torneo PD PG PE PP GF GC Liga 1 12 6 4 2 26 12

Los registros de Guillermo Farré al mando de Sporting Cristal.

Sporting Cristal es el segundo club que dirige Guillermo Farré en su carrera como entrenador. (Foto: Sporting Cristal)

El 6-1 que Always Ready le propinó a ‘SC’ en El Alto –con 4150 m.s.n.m.–, le dejó una gran lección a Enderson Moreira, ya que después supo mantenerse invicto visitando a rivales de altura: empató con Cienciano (2-2); y venció a UTC (2-1), Deportivo Garcilaso (3-2) y Comerciantes Unidos (1-0). ‘Guille’ Farré, por su parte, recién halló la fórmula pasada la fecha 10: perdió ante ADT (3-2) y Melgar (2-0); empató con Los Chankas (3-3) y Cusco FC (1-1); y derrotó a Sport Huancayo (2-1). Yendo a las individualidades, el extécnico de Belgrano no contó con Yoshimar Yotún (lesionado), Ignácio da Silva (vendido a Fluminense) y Joao Grimaldo (vendido al Partizán). En respuesta, la directiva le trajo a Diego Enríquez (regresó de un préstamo), Franco Romero, Christofer Gonzales y Luis Iberico.

Por otro lado, con el correr del Clausura se consolidó el nombre de Maxloren Castro en la posición que Grimaldo dejó vacante –también mérito de Enderson Moreira, quien lo hizo debutar con 16 años–; Santiago González mantuvo el nivel que mostró en el Apertura –a la fecha lleva 12 goles y 14 asistencias en la Liga 1 2024–; pero, en comparación con sus primeros cinco meses, Martín Cauteruccio redujo su voracidad dentro del área y a día de hoy lleva seis jornadas sin anotar, con dos penales fallados de por medio: mientras en el Apertura llegó a los 13 tantos hasta la fecha 12 –sin jugar cinco partidos por su problema hepático–, en el Clausura, con más encuentros encima, lleva 11 anotaciones hasta la última jornada disputada.

Dejando de lado el funcionamiento del equipo, los números señalan que a estas alturas del torneo pasado, el Sporting Cristal de Enderson Moreira se mantenía como líder en la tabla de posiciones y dependía de sí mismo para llevárselo. En contraparte, el conjunto dirigido por Guillermo Farré se ubica tercero y necesita que Universitario tropiece para recuperar las chances de meterse a los play-offs; en todo caso, no deben perder en las últimas cinco fechas y esperar a que Alianza Lima gane el Clausura, lo que los dejaría como semifinalistas junto a los de Mariano Soso, mientras que la ‘U’ esperaría en la final. Las estadísticas son frías y por ahora en tienda rimense tienen que enfocarse en su próximo reto frente a César Vallejo –domingo 29 de septiembre a las 11:00 a.m.–, además de rogar por una ‘manito’ de Comerciantes Unidos en Cajabamba –el mismo día reciben a los cremas desde las 3:30 p.m.–.

DT PJ Goles Asistencias Enderson Moreira 14 20 0 Guillermo Farré 12 11 2

Los registros de Martín Cauteruccio con sus dos técnicos en Sporting Cristal.

Martín Cauteruccio lleva seis partidos al hilo sin anotar en la Liga 1 2024. (Foto: Sporting Cristal)

Farré y Moreira bajo la lupa

Para analizar esta comparativa entre Guillermo Farré y Enderson Morería, Depor conversó con Rodrigo Morales, periodista de DSports, quien a primera impresión sostuvo que el Sporting Cristal del brasileño fue más ofensivo que el del argentino, pero que a su vez eso lo llevó a ser un equipo más desproporcionado. “Al de Moreira lo sentía más ofensivo que este de Farré, pero siento que eso no lo hacía tener freno de mano. Pensaba más en el arco rival que en el propio, y finalmente Ignácio terminaba parchando los errores. El de Farré, si bien no está tan cerca del título como lo estuvo el equipo de Moreira, lo noto un poco más balanceado”, explicó.

En esa misma línea, Morales hizo énfasis en los registros que consiguió Martín Cauteruccio en la primera parte del año, que distan mucho de lo que viene haciendo en el Torneo Clausura. “La idea de Farré también ha tenido repercusión en la producción de Cauteruccio. El Martín de la primera parte del año fue mucho más goleador que el de ahora, porque en gran medida el equipo de Moreira trabajaba más para él, algo que no se ve tan frecuentemente con la propuesta de Farré. El equipo de Moreira fue más ofensivo y eso es un poco lo que quería el hincha, ir al frente. Farré es más cauteloso, pero con otras virtudes”, agregó.

Para el periodista del programa De Fútbol Se Habla Así, con el correr de los partidos Farré fue encontrando los matices que necesitaba su equipo, sobre todo en los duelos de visita. “A Farré le ha tomado más tiempo entender cómo plantear los partidos de visita, algo que en un principio le costaba. Por ejemplo, el 3-3 con Los Chankas era un partido que relativamente lo tenían ganado, debió controlarlo un poco más. Posteriormente da un cambio en sus planteamientos de visita y Cusco FC le pudo ganar, Cauteruccio falla el penal y por centímetros Irven Ávila no anota el gol del triunfo que después fue anulado. De local, sacando el empate con Alianza Lima, ha ganado todo, pero de visita le costó tiempo y puntos”, argumentó.

Respecto al plantel que recibió Farré al llegar a Sporting Cristal, por más que no pudo contar con elementos claves como ‘Yoshi’ Yotún, Ignácio da Silva o Joao Grimaldo, para Rodrigo Morales esto no debería ser una excusa para justificar que a estas alturas no dependen de sí mismos para ganar el Clausura. “A cualquiera le cuesta perder a jugadores importantes. Pero el fútbol es de una día para otro, tienes que adaptarte a las diferentes circunstancias y no puedes tomarlo como una excusa. Si no te adaptas, es porque no estás a la altura del trabajo que te encomendaros”, afirmó.

DT Fecha PG PE PP GF GC Dif. Puntos Pos. Enderson Moreira 12 10 1 1 34 12 +22 31 1°. Guillermo Farré 12 6 4 2 26 12 +14 22 3°.

Comparativa entre los equipos de Moreira y Farré hasta la fecha 12 de ambos torneos.

Enderson Moreira se fue de Sporting Cristal con 14 victorias, un empate y cuatro derrotas. (Foto: Getty Images)

Jean Martín Dueñas, periodista de RPP, coincidió con Morales en que el Sporting Cristal del Torneo Clausura es mucho más directo, aprovechando las virtudes de sus extremos para atacar de contragolpe. “El equipo de Enderson explotaba mucho los costados, justamente ahí es donde se vio todo el potencial de ‘Santi’ González, que hoy es el máximo asistidor del campeonato. Con Farré, Sporting Cristal es más directo y no se complica con la posesión del balón, no tiene problemas con renunciar a el y salir de contragolpe. En esta versión sigue siendo clave González, sumando a la aparición de Maxloren Castro”, apuntó.

Finalmente, respecto al proyecto deportivo que tienen en el Rímac de la mano de Guillermo Farré, Dueñas consideró que todo eso se va a definir cuando termine la Liga 1 2024. Si el argentino se ve beneficiado por las matemáticas y como mínimo se mete en ‘semis’, quizás los directivos celestes analicen su renovación. “Yo creo que eso se va a determinar por cómo termine el campeonato. Si Sporting Cristal fuerza las semifinales, a partir de que Alianza Lima gane el Clausura, se podría analizar la continuidad de Farré. Más allá de los partidos que ganó su equipo, incluso con dos o tres goles en el Alberto Gallardo, la hinchada siempre se fue descontenta del estadio. Por eso creo que si Cristal no llega a instancias finales del campeonato, Farré no va a seguir”, aseveró.

Guillermo Farré firmó por Sporting Cristal hasta finales de la temporada 2024. (Foto: Sporting Cristal)





