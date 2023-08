Sporting Cristal era consciente de que Atlético Grau iba a ser un rival sumamente difícil, teniendo en cuenta que jugaría en Estadio Municipal de Bernal, uno de los escenarios más complicados de la Liga 1 Betsson. Si bien los rimenses saltaron con sus mejores elementos al terreno de juego, los ‘Albos’ no se guardaron nada y sorprendieron a su rival con dos auténticos golazos. Neri Bandiera, una de las figuras del conjunto de Piura, fue el encargado de marcar el 2-0 con una gran anotación.

La acción se dio a los 41 minutos de juego. Luis Álvarez se metió en campo rival acumulando marca y tocó para el delantero argentino, quien recibió muy cerca al corazón del área rimense. El atacante de 34 años, con mucha categoría, evadió a Leandro Sosa y sacó un potente remate, el cual se terminó colando entre las redes de Renato Sólis.

Tras la anotación, el banquillo de Atlético Grau festejó eufóricamente, sobre todo su técnico Ángel Comizzo, quien hizo su debut en el banquillo de los ‘Albos’. Es necesario mencionar que Bandiera es una de las grandes figuras del conjunto piurano, registrando diez goles en lo que va de la Liga 1 Betsson.

Sporting Cristal vs. Atlético Grau: lo que se viene

Luego del partido contra Atlético Grau, en el estadio Municipal de Bernal, Sporting Cristal tendrá que pasar rápido la página con la intención de comenzar la preparación con miras al encuentro que lo pondrá frente a frente con Deportivo Municipal, en el estadio Alberto Gallardo, el próximo domingo (3:30 p.m.) por la décima jornada del Torneo Clausura.

Es necesario mencionar que los rimenses pelean los primeros lugares del segundo certamen del año, junto a Universitario de Deportes y Melgar, por lo que una victoria será vital para no desprenderse de la lucha. Por este motivo, los de Tiago Nunes no se guardarán nada y saldrán con sus mejores elementos ante la ‘Franja’, que no atraviesa un buen momento en la presente temporada.

Con relación al cuadro del ‘Patrimonio de Piura’, tendrán que dejar su ciudad natal para llegar -el lunes- al Iván Elías Moreno de Villa El Salvador, escenario en el que intentarán sumar tres puntos contra un Sport Boys necesitado de puntos para alejarse de la zona de descenso.





