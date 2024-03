Sporting Cristal se paró en el Estadio Municipal Germán Contreras Jara con la consigna de llevar su superioridad al marcado lo más pronto posible, conscientes de que la altura de Cajabamba iba a jugar su propio partido y le iba a favorecer a UTC. Así pues, tras posicionarse en campo contrario con mucha facilidad, concretaron las oportunidades que gestaron y no tardaron en ponerse en ventaja con los goles de Santiago González y Yoshimar Yotún. En menos de media hora, los ‘celestes’ hacen de la suyas y pugnan por recuperar la punta en la tabla de posiciones del Torneo Apertura 2024.

La jugada del primer gol nació de un saque de esquina ejecutado por Nicolás Pasquini, quien vio libre a ‘Yoshi’ y no dudó en jugar con él. Libre y sin marca, el capitán ‘cervecero’ trianguló con González para armar una combinación al borde del área de los cajamarquinos. Sin embargo, el delantero argentino se animó a atacar la zona y, quitándose de encima a Ángel Romero que llegó a apretarlo, se hizo el espacio para sacar un fortísimo remate. Patrick Zubczuk no pudo hacer nada para evitar el 1-0 rimense a los 16′.

La fórmula del 2-0 fue diferente, pero también tuvo su paso por el sector izquierdo, donde Jimmy Pérez estaba haciendo poco o nada para cubrir su zona. Irven Ávila recibió un pase largo de Jhilmar Lora y levantó la cabeza para encontrar solo a Yotún, quien en el mano a mano con Jimmy Valoyes aplicó toda su experiencia para ser derribado dentro del área. Jordi Espinoza no lo dudó y cobró penal, generando el airado reclamo de Carlos Ramacciotti. La acción no tenía discusión y Yoshimar no falló frente a Zubczuk, decretando el 2-0 a los 25′.

