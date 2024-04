El lunes por la noche, César Vallejo venció por 2-1 a Sporting Cristal en un partidazo que se jugó en el Estadio Mansiche, por la fecha 13 del Torneo Apertura 2024 de la Liga 1 Te Apuesto. Un doblete del ecuatoriano Jairo Vélez le dio los tres puntos a los ‘poetas’. Tras el pitazo final, el entrenador de la UCV, Guillermo Salas, no dudó el elogiar el esfuerzo y sacrificio de sus jugadores durante el duelo. Para ‘Chicho’, la victoria es solo mérito de los futbolistas, que están dejando todo en los entrenamientos y en la cancha.

A pesar de que los ‘celestes’ se pusieron en ventaja con una anotación tempranera del argentino Santiago González, el local no se desesperó y logró remontar con tantos de Vélez. Fue un triunfo sufrido, pues en el tramo final los ‘rímenses’ se fueron con todo y estuvieron cerca de igualar, pero finalmente el marcador quedó 2-1 para el cuadro de Trujillo.

“Esto es mérito de los jugadores, se están matando en el día a día y hoy lo demostraron. Sufrimos, es difícil remontarle al puntero y después hemos mantenido el partido, tuvimos un poco de suerte al final pero estoy contento por el plantel”, señaló el extécnico de Alianza Lima en la conferencia de prensa.

‘Chicho’ señaló que tiene un plantel competitivo. “A veces leo la prensa y dicen que Vallejo no tiene jugadores, si yo pensara eso no hubiera venido acá en la situación que estaba la institución. Tengo mucha energía, ellos están trabajando 10 puntos todos los días, se sacrifican y no se quejan de nada. Hemos perdido a algunos jugadores por lesión, por temas personales y con un grupo reducido cuesta”, agregó.

Respecto a la clave para lograr el triunfo sobre Sporting Cristal, Salas comentó que “siempre hemos tratado de poner lo que mejor teníamos para fecha a fecha intentar jugar y competir. Estos muchachos siguen con el mismo trabajo, dedicación y responsabilidad. Presentamos siempre lo mejor que teníamos, no hay más palabras, solo felicitarlos a ellos”.

Fue la tercera victoria de la Universidad César Vallejo en el Torneo Apertura 2024. Sumó 14 puntos y se ubica en el puesto 13 en la tabla de posiciones. Su mal inicio ha hecho que no pueda pelear por el primer certamen de la temporada. Sin embargo, de la mano de Salas y de Paolo Guerrero, los trujillanos esperan pelear por el Clausura.





¿Cuáles son los próximos partidos de César Vallejo?

El próximo partido de César Vallejo será ante Cienciano en el Estadio Inca Garcilaso de la Vega, por la jornada 14 del Torneo Apertura 2024 de la Liga 1 Te Apuesto. Este encuentro se jugará el viernes 3 de mayo desde las 5:00 p.m. (hora peruana y colombiana) y se podrá ver por L1 MAX, disponible en la parrilla de canales de DIRECTV, Claro TV y Best Cable, además de su versión de streaming en las plataformas de Liga 1 Play, Zapping y Fanatiz.

Unos días después, el martes 7 de mayo, el conjunto trujillano recibirá a Independiente Medellín en el Mansiche, por la cuarta fecha de la fase de grupos de la Copa Sudamericana 2024. Este duelo está pactado para iniciar desde las 7:00 de la noche (hora peruana y colombiana) y será transmitido a través de ESPN y STAR Plus. Será un duelo decisivo para Paolo Guerrero y compañía.





Sigue el canal de Depor en WhatsApp , en donde encontrarás todas las claves del deporte del día.

TE PUEDE INTERESAR

VIDEO RECOMENDADO