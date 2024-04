Sporting Cristal llegó al Estadio Mansiche con el principal objetivo de quedarse con los tres puntos de arranque, sin darle alguna posibilidad de reacción a la Universidad César Vallejo. Así pues, con una presión asfixiante en área contraria, los celestes se abrieron el camino para poner el 1-0 en Trujillo. Luego de una acumulación de errores defensivos, con colaboración del portero Carlos Grados, Santiago González puso de manifiesto todo su ingenio para vencer la portería de los ‘Poetas’.

La jugada nació de un centro peligroso de Yoshimar Yotún desde la izquierda, lo que provocó una apresurada salida de Grados con la intención de alejar cualquier posibilidad de gol en su portería. Sin embargo, Martín Távara cogió el rebote y no dudó ni un segundo en sacar el disparo, el mismo que encontró un taconazo del ‘Mágico’ para desviarse antes de sobrepasar la línea de meta de los norteños. De esta manera, en tan solo tres minutos, los bajopontinos se ponían en ventaja.

Con esta anotación en el Mansiche, Santiago González llegó a las cinco dianas en la Liga 1 Te Apuesto, además de contar con cinco asistencias. El atacante argentino llegó a Sporting Cristal como uno de los fichajes extranjeros para la presente temporada y desde su primer partido comenzó a demostrar que iba a ser gravitante a lo largo de la temporada. Con Martín Cauteruccio volviendo poco a poco tras superar un problema hepático, el exfutbolista de Deportivo Maipú se ha erigido como uno de los mejores dentro del plantel celeste.

Sporting Cristal vs. César Vallejo: lo que se les viene

Luego de este encuentro en Trujillo, Sporting Cristal volverá a tener actividad este fin de semana cuando reciba a Alianza Atlético por la décima cuarta jornada del Torneo Apertura 2024 de la Liga 1 Te Apuesto. Dicho compromiso está programado para el domingo 5 de mayo desde las 11:00 a.m., se disputará en el Estadio Alberto Gallardo y será transmitido en exclusiva para todo el Perú por la señal de L1 MAX, disponible en la parrilla de canales de DIRECTV, Claro TV y Best Cable, además de su versión de streaming en las plataformas de Liga 1 Play, Zapping y Fanatiz.

El cuadro sullanense llega a este duelo después de caer por 2-1 ante ADT, por lo que buscarán a como dé lugar dar el golpe en Lima y así recuperar los puntos que perdieron en el Estadio Campeones del 36. Los celestes no pueden darse el lujo de perder en casa, ya que la ‘U’ se mantiene firme en la parte alta del campeonato y de aquí hasta la última fecha todos sus encuentros se convertirán en finales. La última vez que ‘SC’ y los ‘Churres’ se vieron las caras fue por la fecha 19 del Clausura 2023, con triunfo rimense por 3-0 con goles de Brenner Marlos, Irven Ávila y Joao Grimaldo.

César Vallejo, por su parte, tendrá una complicada visita al Cusco para enfrentar a Cienciano. Este partido está pactado para el viernes 3 de mayo desde las 5:00 p.m., tendrá lugar en el Estadio Inca Garcilaso de la Vega e igualmente será transmitido por L1 MAX. Los trujillanos todavía se ubican en los últimos lugares de la tabla de posiciones y, si bien ya no tienen posibilidades de pelear por el Torneo Apertura, están obligados a ganar pensando en el acumulado. De no sumar una buena cantidad de puntos en lo que queda del primer certamen del año, con toda seguridad lucharán por no descender.





Sigue el canal de Depor en WhatsApp , en donde encontrarás todas las claves del deporte del día.

TE PUEDE INTERESAR

VIDEO RECOMENDADO