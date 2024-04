Arón Sánchez, de 20 años, estaba haciendo una buena temporada en 2023 hasta que, de un momento a otro, perdió la titularidad y dejó de jugar con Cantolao. Incluso fue convocado a la Selección Peruana, que en ese momento era dirigida por Juan Reynoso. Sin embargo, no volvió a disputar un solo partido con el ‘Delfín’ desde agosto hasta octubre y finalmente el equipo descendió a Segunda División, tras quedar en el último puesto de la Liga 1. Tras unos meses de silencio, el jugador utilizó sus redes sociales para desmentir cualquier vínculo con el tema de apuestas deportivas y asegurar que no lo sentaron por mal rendimiento, sino por otros motivos.

Su último partido con Cantolao fue en la derrota por 1-0 ante Cienciano en el Estadio Inca Garcilaso de la Vega, por la jornada 8 del Torneo Clausura 2023. Esto se dio en a mediados de agosto del año pasado. Luego fue suplente en el siguiente duelo ante Alianza Atlético y después prácticamente fue borrado del equipo: no volvió a ser convocado por el comando técnico hasta el final de la temporada.

Este lunes 29 de abril, Sánchez utilizó su cuenta oficial de Instagram para compartir un comunicado, donde, en primer lugar, rechaza cualquier vínculo con el tema de apuestas deportivas. Asimismo, confesó que tuvo ofertas del extranjero, pero que el ‘Delfín’ no le permitió salir en su momento. No vivió unos meses agradables y está llevando ayuda profesional para superarlos.

“Hola a todos. Quería decirles por acá ya que molestan a mi enamorada con que ‘supuestamente’ yo he apostado el año pasado cuando no fue así. No lo hice nunca y sería ilógico porque era un jugador convocado, tenía ofertas en el extranjero (nunca me dejaron salir), me mandaron a la banca en agosto por otros temas que los dejo en la imaginación de ustedes”, inició el futbolista.

Arón sostuvo que siempre tuvo un buen rendimiento en la cancha y que cuando dejó de ser titular el conjunto ‘chalaco’ obtuvo malos resultados. “Siempre rendí en la cancha, incluso cuando dejé de jugar el equipo comenzó a perder, pero sé que soy bastante joven, agradezco que algunos equipos se estén dando cuenta quién me dejó mal y en el que vaya rendiré”, agregó.

Finalmente, Sánchez confesó que está recibiendo ayuda de un psicólogo y que espera que su situación mejore pronto. “Sé que todo mejorará, porque sé lo que rindo en una cancha. Estoy llevando psicólogo actualmente ya que estoy seguro otra persona no iba a tener la fuerza mental de aguantar todo lo que me hicieron. Quiero agradecer a mi familia, a mi enamorada y a mis amigos que me ayudaron en todo momento”, concluyó.

Arón Sánchez en la Selección Peruana

A inicios de 2023, Arón Sánchez fue el capitán de la Selección Peruana Sub 20 durante su participación en el Sudamericano de Colombia. El jugador formado en Cantolao demostró su liderazgo e importancia en el combinado juvenil. Meses antes, en agosto de 2022, fue convocado a la Selección Sub-23, que en ese entonces era dirigida por Flavio Maestri y se estaba preparando para un amistoso contra Chile.

Sus buenas actuaciones en la Liga 1 2023 lo llevaron a ser convocado a la Selección Peruana de Juan Reynoso. Arón formó parte de la lista selecta que incluía a jugadores del torneo local. Sin embargo, por falta de actividad, el futbolista dejó de ser convocado a la ‘Bicolor’.





